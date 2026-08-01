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Quais os jogos da Copa do Brasil de hoje, sábado (01/08)

Vasco e Fluminense fazem o clássico no Maracanã

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
01/08/2026 09:23
Atualizado há 2 minutos
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Lucas Piton recebe a marcação de Serna em partida entre Vasco e Fluminense no Brasileiro de 2025
Lucas Piton recebe a marcação de Serna em partida entre Vasco e Fluminense no Brasileiro de 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco.)

Neste sábado, três jogos abrem as oitavas de final da Copa do Brasil. Numa reedição de uma das semifinais de 2025, Vasco e Fluminense serão os primeiros a entrar em campo, às 17h30, no Maracanã, enquanto Atlético-MG e Juventude medem forças na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 19h30, e o Santos recebe o Remo, na Vila Belmiro, às 21h.

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Os jogos de ida das oitavas seguem no domingo, com quatro duelos: Palmeiras x Fortaleza, no Nubank Parque, às 16h, Mirassol x Grêmio, às 18h, no Maião, Chapecoense x Grêmio, na Arena Condá, às 18h30, e Internacional x Corinthians (atual campeão), às 19h30, no Beira-Rio. Encerrando a rodada, na segunda-feira, o Athletico recebe o Vitória, às 21h, na Arena da Baixada.

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Copa do Brasil: como chegam Vasco e Fluminense?

O Vasco garantiu vaga nas oitavas de final após eliminar o Paysandu. No jogo de ida, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 0 e, na volta, empatou em 2 a 2, confirmando a classificação. Para o clássico, o técnico Pedro Emanuel deve manter a base da equipe. No setor ofensivo, Johan Rojas, Adson e Nuno Moreira brigam por uma vaga. Já no meio-campo, Thiago Mendes é desfalque após ser expulso contra o Paysandu, e Jair e Barros aparecem como opções para substituí-lo.

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Do outro lado, o Fluminense avançou após superar o Operário-PR. Depois de um empate sem gols no primeiro duelo, o Tricolor venceu a partida de volta por 2 a 1, no Maracanã, com gols de Savarino e Lucho Acosta.

O técnico Luis Zubeldía terá problemas para montar a equipe. Thiago Silva e Freytes sofreram lesões no empate diante do Bahia e se juntaram a Millán e Jemmes no departamento médico. Para a defesa, Ignácio e Igor Rabello são as alternativas. No ataque, John Kennedy retorna após cumprir suspensão no Campeonato Brasileiro.

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Raniele, do Corinthians, recebe a marcação de dois atletas do Athletico em empate pelo Brasileiro
Raniele, do Corinthians, recebe a marcação de dois atletas do Athletico em empate pelo Brasileiro (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)



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