Caminhos distintos: Vasco teve três técnicos, enquanto Fluminense mantém Zubeldía Rivais voltam a se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil quase um ano após a semifinal de 2025

Vasco e Fluminense voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil neste sábado (1), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pelas oitavas de final da competição. O clássico marca o reencontro das equipes quase um ano após a semifinal da edição de 2025, vencida pelo Cruz-Maltino nos pênaltis. Desde então, os clubes seguiram caminhos bem diferentes em relação ao comando técnico.

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Enquanto o Vasco chega ao confronto com seu terceiro treinador desde aquela classificação, o Fluminense manteve a confiança em Luis Zubeldía, que segue à frente da equipe desde a última temporada.

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Vasco mudou de comando três vezes

Na semifinal de 2025, o Vasco era dirigido por Fernando Diniz. Sob seu comando, a equipe eliminou o rival nos pênaltis e avançou até a decisão da Copa do Brasil, terminando com o vice-campeonato após derrota para o Corinthians na final.

Diniz permaneceu no clube para a sequência do trabalho, mas acabou demitido no início desta temporada após uma sequência de resultados negativos. A saída foi oficializada depois da derrota para o próprio Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Atualmente no Corinthians, o treinador encerrou sua segunda passagem pelo Vasco com 67 partidas, 24 vitórias, 16 empates e 27 derrotas, além de média de 1,31 ponto por jogo.

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Diniz trabalhou recentemente no Vasco da Gama (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Na tentativa de recolocar a equipe no caminho das vitórias, o Vasco contratou Renato Gaúcho. O início foi animador, com três vitórias e dois empates nas cinco primeiras partidas, todas diante de equipes da parte de cima da tabela. No entanto, o desempenho caiu nas rodadas seguintes. Antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Cruz-Maltino disputou 13 partidas, conquistando quatro vitórias, três empates e sofrendo seis derrotas.

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Após 106 dias no cargo, Renato deixou o clube durante a paralisação do calendário. Sua passagem terminou com média de 1,44 ponto por partida.

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O atual comandante cruz-maltino assumiu a equipe na reta final da pausa da temporada e conquistou sua primeira vitória apenas no último meio de semana, diante do Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana. Até o momento, soma quatro jogos no comando, com uma vitória, dois empates e uma derrota. O treinador português terá neste sábado seu primeiro clássico desde que chegou ao futebol brasileiro.

Zubeldía mantido no Fluminense

Do outro lado, o Fluminense vive um cenário de estabilidade. Luis Zubeldía foi mantido no cargo e chega ao clássico para sua 53ª partida à frente da equipe. Os números do treinador são positivos: 25 vitórias, 15 empates e 12 derrotas, com média de 1,73 ponto por jogo.

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Apesar da campanha consistente, Zubeldía chega pressionado para o reencontro com o Vasco. O Fluminense acumula quatro empates consecutivos na temporada e ainda busca recuperar a confiança da torcida. Na Libertadores, principal objetivo do clube em 2026, a equipe encontrou dificuldades na fase de grupos e garantiu a classificação apenas na reta final, em uma chave considerada acessível.

Zubeldía no comando do Fluminense durante empate contra o Grêmio (Foto: Jorge Lansarin/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Agora, um ano após a semifinal que terminou com festa vascaína, Vasco e Fluminense voltam a decidir um mata-mata da Copa do Brasil em contextos distintos: de um lado, um clube que busca estabilidade após sucessivas mudanças no comando; do outro, uma equipe que aposta na continuidade para transformar regularidade em títulos.