David minimiza gols perdidos e elogia Pedro Emanuel após vitória do Vasco Atacante marcou o terceiro gol no Brasileirão

O Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro neste sábado (29), ao bater o Cruzeiro por 3 a 1, em São Januário, pela 25ª rodada. Autor do terceiro gol cruz-maltino, David minimizou as oportunidades desperdiçadas ao longo da partida e destacou a importância da confiança recebida no dia a dia para seguir evoluindo.

➡️ Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê Lucas Freitas e David marcam

— Às vezes venho jogando ali de falso 9, é uma posição diferente minha, mas a cada dia estou aprendendo mais. Ia ali errando o gol, mas é normal. E hoje fui feliz ali com o gol, muito importante também. Que eu possa dar seguimento para poder estar sempre ajudando a equipe — afirmou.

continua após a publicidade

Além de comemorar a sequência que vem recebendo ao Pedro Emanuel mesclar o time, David ressaltou que o Vasco vinha criando oportunidades e trabalhando para voltar a conquistar resultados positivos na competição.

📲Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

— Uma vitória muito importante dentro de casa. A gente merecia esses três pontos. Já vinha fazendo bons jogos, treinando bastante e, muitas vezes, não aproveitando as oportunidades. Mas não deixamos de treinar, não deixamos de acreditar. No Brasileirão a gente sabe que tinha que pontuar — completou.

continua após a publicidade

David destaca confiança no trabalho de Pedro Emanuel

Além de comentar a própria atuação, David elogiou a metodologia de Pedro Emanuel. O atacante destacou a confiança que o treinador transmite ao elenco e citou a preparação para os adversários como um dos fatores que ajudam a equipe dentro de campo.

— Ele é um cara que acredita muito na equipe. Vocês podem ver que ele roda bastante o time também. Isso mostra a qualidade do elenco, a confiança que ele dá para todos nós — elogiou.

continua após a publicidade

David também afirmou que as orientações do técnico facilitam a execução do plano de jogo e ajudam o Vasco a pressionar os adversários.

➡️Vasco bate o Cruzeiro e volta a vencer no Brasileirão

David comemorando gol com Cauan Barros em vitória do Vasco (Foto: Nayra Halm /Fotoarena/Folhapress)

— Ele passa muitas informações, estuda muito o time adversário. Isso facilita muito para a gente. Já tem alguns jogos que a gente vem neutralizando as equipes adversárias, pressionando a saída de bola. Então é isso que nos dá uma confiança a mais, nos deixa mais leve dentro de campo para fazer o que a gente sabe e o que está treinado para fazer — finalizou.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 25 pontos e deixou momentaneamente a zona de rebaixamento, ocupando a 16ª colocação. O Cruzeiro, por sua vez, permanece na quinta posição, com 39 pontos.

continua após a publicidade

Agora, as duas equipes voltam as atenções para a Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Vitória na quarta-feira (2), às 21h30, fora de casa, pelo jogo de volta. Já o Cruzeiro encara o Atlético-MG na terça-feira (1), após o empate no primeiro confronto.

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.