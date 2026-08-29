Por que Vasco x Cruzeiro será às 21h20 no Brasileirão? Entenda Jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), pela 25ª rodada do Brasileirão Série A, em um horário novo entre os inúmeros disponíveis no futebol brasileiro: 21h20. E o motivo para a partida em São Januário começar em um horário totalmente atípico está diretamente ligado ao período eleitoral.

➡️Cruzeiro tem três titulares pendurados em jogo contra o Vasco

Isso porque, além do Premiere e da Cazé TV, a partida também será transmitida em canal aberto pela Record TV. E, nessa sexta-feira (28), iniciou o período de propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV aberta. Até a realização do primeiro turno das eleições, ela será exibida de segunda a sábado entre 20h30 e 20h55.

continua após a publicidade

Assim, se a partida iniciasse no horário habitual das 20h30, praticamente todo o primeiro tempo não poderia ser exibido na TV aberta. E, se iniciasse às 21h, teria impacto nas inserções comerciais e na transmissão do pré-jogo.

A alteração de Vasco x Cruzeiro para às 21h20, contudo, cria o 56º horário diferente para uma partida do Brasileirão Série A dos últimos anos, considerando todas as combinações de horários e dias de jogos. O levantamento foi feito pela CBF, que planeja reduzir as variações nos próximos anos.

continua após a publicidade

Penúltimo colocado no Brasileirão, com 22 pontos, o Vasco não vence na competição há oito jogos. O Cruzeiro, por sua vez, inicia a rodada na 5ª posição, com 39, e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato. As duas equipes jogam neste sábado também de olho nos jogos de volta da Copa do Brasil.

Partida deste sábado em horário atípico será em São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.