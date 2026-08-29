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Por que Vasco x Cruzeiro será às 21h20 no Brasileirão? Entenda

Jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 10:21
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Arroyo e Cuiabano em Cruzeiro x Vasco
Vasco e Cruzeiro voltam a se enfrentar neste sábado pelo Brasileirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), pela 25ª rodada do Brasileirão Série A, em um horário novo entre os inúmeros disponíveis no futebol brasileiro: 21h20. E o motivo para a partida em São Januário começar em um horário totalmente atípico está diretamente ligado ao período eleitoral.

➡️Cruzeiro tem três titulares pendurados em jogo contra o Vasco

Isso porque, além do Premiere e da Cazé TV, a partida também será transmitida em canal aberto pela Record TV. E, nessa sexta-feira (28), iniciou o período de propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV aberta. Até a realização do primeiro turno das eleições, ela será exibida de segunda a sábado entre 20h30 e 20h55.

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Assim, se a partida iniciasse no horário habitual das 20h30, praticamente todo o primeiro tempo não poderia ser exibido na TV aberta. E, se iniciasse às 21h, teria impacto nas inserções comerciais e na transmissão do pré-jogo.

A alteração de Vasco x Cruzeiro para às 21h20, contudo, cria o 56º horário diferente para uma partida do Brasileirão Série A dos últimos anos, considerando todas as combinações de horários e dias de jogos. O levantamento foi feito pela CBF, que planeja reduzir as variações nos próximos anos.

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Penúltimo colocado no Brasileirão, com 22 pontos, o Vasco não vence na competição há oito jogos. O Cruzeiro, por sua vez, inicia a rodada na 5ª posição, com 39, e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato. As duas equipes jogam neste sábado também de olho nos jogos de volta da Copa do Brasil.

Vasco recebe o Botafogo, em São Januário, pela décima rodada do Brasileiro
Partida deste sábado em horário atípico será em São Januário (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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