Por que Vasco x Cruzeiro será às 21h20 no Brasileirão? Entenda
Jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão Série A
Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (29), pela 25ª rodada do Brasileirão Série A, em um horário novo entre os inúmeros disponíveis no futebol brasileiro: 21h20. E o motivo para a partida em São Januário começar em um horário totalmente atípico está diretamente ligado ao período eleitoral.
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Isso porque, além do Premiere e da Cazé TV, a partida também será transmitida em canal aberto pela Record TV. E, nessa sexta-feira (28), iniciou o período de propaganda eleitoral obrigatória em rádio e TV aberta. Até a realização do primeiro turno das eleições, ela será exibida de segunda a sábado entre 20h30 e 20h55.
Assim, se a partida iniciasse no horário habitual das 20h30, praticamente todo o primeiro tempo não poderia ser exibido na TV aberta. E, se iniciasse às 21h, teria impacto nas inserções comerciais e na transmissão do pré-jogo.
A alteração de Vasco x Cruzeiro para às 21h20, contudo, cria o 56º horário diferente para uma partida do Brasileirão Série A dos últimos anos, considerando todas as combinações de horários e dias de jogos. O levantamento foi feito pela CBF, que planeja reduzir as variações nos próximos anos.
Penúltimo colocado no Brasileirão, com 22 pontos, o Vasco não vence na competição há oito jogos. O Cruzeiro, por sua vez, inicia a rodada na 5ª posição, com 39, e vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas no campeonato. As duas equipes jogam neste sábado também de olho nos jogos de volta da Copa do Brasil.
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