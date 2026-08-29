Vasco bate o Cruzeiro e volta a vencer no Brasileirão
Cruz-Maltino encerrou jejum de oito jogos com gols de Tchê Tchê, Lucas Freitas e David
O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 1, neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcaram para o Cruz-Maltino voltar a somar três pontos na competição após oito jogos e, momentaneamente, deixar a zona de rebaixamento. O time carioca está na 16ª colocação, com 25 pontos. Já a Raposa, que teve seu gol marcado por Felipe Morais no fim do jogo, segue na 5ª posição, com 39.
➡️ Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê Lucas Freitas e David marcam
Agora, ambos os times voltam a focar na Copa do Brasil. Após vitória por 1 a 0, no jogo de ida, na Colina, o Vasco visita o Vitória, na quarta-feira (2), às 21h30, no Barradão, em Salvador. Já na terça-feira (1), Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam na Arena MRV, após empate no primeiro jogo, por 1 a 1, no Mineirão.
Como foi Vasco x Cruzeiro?
Primeiro tempo
O Vasco dominou as ações no primeiro tempo e criou as principais oportunidades em São Januário. Desde os minutos iniciais, a equipe vascaína mostrou intensidade, pressionou a saída do Cruzeiro e levou perigo, principalmente pelos lados do campo. Adson teve a melhor chance antes do gol, mas parou em grande defesa de Otávio. Colidio também apareceu bem, participando das principais jogadas ofensivas e levando perigo em finalização de fora da área. O Cruzeiro, por sua vez, apostou nos contra-ataques e teve poucas oportunidades claras.
A pressão do Vasco foi recompensada aos 32 minutos. Colidio disputou uma bola lançada na área com Matheus Henrique e levou a melhor, deixando Tchê Tchê em boas condições para finalizar. O volante invadiu a área e bateu rasteiro no canto para abrir o placar. Depois do gol, o Vasco seguiu em cima e acumulou chances, mas encontrou um Otávio inspirado. O goleiro do Cruzeiro fez uma sequência de boas defesas, incluindo uma intervenção espetacular em cabeçada de Lucho Rodríguez contra, e evitou que a vantagem vascaína fosse ainda maior antes do intervalo.
Segundo tempo
No início da segunda etapa, o Cruzeiro começou adiantando as linhas e pressionando a saída de bola do Vasco, que tentava sair em ligação direta com o ataque. Em uma dessas escapadas rápidas, o Cruz-Maltino levou perigo com Adson, após chute de fora da área que passou perto da trave. Com a chance perdida, o Vasco seguiu no ataque e, após jogada ensaiada em escanteio, Lucas Piton cruzou na área e Lucas Freitas apareceu livre na área para marcar o segundo gol vascaíno na partida e ampliar a vantagem.
Com 2 a 0 no placar, o Vasco administrou a vantagem e cedeu poucos perigos de gol ao Cruzeiro, que pouco fez com a bola no pé. Em contra-ataques, o Cruz-Maltino ficou perto do terceiro, e já nos acréscimos, David ampliou para 3 a 0. Antes do apito final, deu tempo de Felipe Morais descontar para a Raposa, que deixou o marcador final em 3 a 1.
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Em um segundo tempo, em que se ensaiava uma pressão do Cruzeiro, o gol de Lucas Freitas trouxe tranquilidade aos jogadores e à torcida do Vasco em São Januário.
Deu aula 🏅
Com um gol e atuação sólida na defesa, o zagueiro Lucas Freitas teve uma grande atuação na partida. O defensor substituiu o suspenso Robert Renan e contribuiu em ambas as fases para a vitória do Vasco.
Ficou abaixo 📉
Matheus Henrique, do Cruzeiro, não teve uma grande noite em São Januário. O meia da Raposa falhou no gol de Tchê Tchê, que abriu o placar na partida.
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
⚽ Gols: Tchê Tchê (1-0, 33'/1°T); Lucas Freitas (2-0, 10'/2°T); David (3-0, 45+2/2°T); Felipe Morais (3-1, 45+5/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Tchê Tchê e Lucas Freitas (VAS); João Marcelo (CRU)
🟥 Cartões vermelhos:
Escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Lucas Piton; Sosa (Barros), Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Andrés Gómez (Marino), Colidio (David) e Adson (Puma).
Escalação do Cruzeiro
Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus, Rojas; Zé Lucas (Lucas Silva), Mateus Henrique, Kenji (Felipe Morais); João Costa (Wesley), Lucho Rodríguez (Mathues Pereira) e Neyser (Wanderson).
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