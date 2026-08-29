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Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê e Lucas Freitas marcam

Equipes estão se enfrentando pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 22:02
Atualizado há 0 minutos
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Tchê Tchê marcou o primeiro gol da partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro
Tchê Tchê marcou o primeiro gol da partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Folhapress)

Vasco e Cruzeiro estão se enfrentando neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com partida de poucas chances para os dois lados, Tchê Tchê abre o placar e Lucas Freitas amplia.

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Aos trinta e dois minutos da primeira etapa, o  volante disputa bola lançada por Colidio com Matheus Henrique, ganha no corpo, entra na área completamente sozinho e só tem o trabalho de tirar de Otávio no canto baixo para abrir o placar.

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Veja o gol:

Aos 9 minutos da segunda etapa, Piton cobra escanteio, Colidio toca para trás em Adson. O atacante devolve para Piton, que cruza na área, a bola passa direto por Cuesta e sobra para Lucas Freitas, livre na segunda trave, só empurrar para o gol.

Veja o segundo gol:

Vasco busca reação contra Cruzeiro embalado

Vasco não vence uma partida pelo Brasileirão desde maio, quando bateu o Athletico-PR por 1 x 0 em São Januário. Desde então, foram oito jogos sem triunfos no campeonato e uma sequência recente de derrotas pesadas para Santos (0 x 3) e Palmeiras (1 x 4). Na Copa do Brasil, porém, o Vasco mostrou capacidade competitiva ao eliminar o Fluminense e vencer o Vitória por 1 x 0 na ida das quartas de final, mesmo atuando com um jogador a menos desde o primeiro tempo.

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Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro em 2025
Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro em 2025 (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Cruzeiro, por sua vez, vive o melhor momento da temporada no Brasileirão, com quatro vitórias consecutivas, lutando por uma vaga no G4. A Raposa subiu da parte baixa da tabela para a quinta posição sob o comando de Artur Jorge, com 69% de aproveitamento em 16 partidas.

Apesar do embalo ofensivo, a defesa do Cruzeiro merece atenção, já que a equipe acumula 33 gols sofridos em 24 rodadas, média superior a um gol por jogo. O Cruzeiro chega a São Januário com desgaste acumulado após sequência de jogos na Libertadores, em que foi eliminado pelo Flamengo, e o empate com o rival Atlético-MG na ida das quartas da Copa do Brasil.

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