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Vasco enfrenta o Cruzeiro para tentar sair do Z-4; veja provável escalação

Cruz-Maltino terá pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Vitória

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 05:02
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Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

O Vasco enfrenta o Cruzeiro neste sábado (29), às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino busca a vitória para tentar deixar o Z-4 e terá mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória por 1 a 0, na última quarta-feira (26), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

➡️ Vasco x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Uma alteração é certa. O zagueiro Robert Renan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, e não poderá enfrentar o Cruzeiro. Lucas Freitas é a única opção de zagueiro canhoto do elenco e deve assumir a vaga.

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Bruno André também será relacionado para a partida. O zagueiro foi titular na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (28), mas acabou substituído no começo do segundo tempo. O Lance! apurou que a alteração ocorreu porque o jogador estava com a minutagem limitada para ter condições de ser relacionado pelo profissional diante do Cruzeiro. Com isso, Bruno André deve ficar como opção no banco de reservas.

Lucas Freitas - Vasco
Lucas Freitas durante aquecimento do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Dúvidas no meio e no ataque

Além da mudança na defesa, Pedro Emanuel ainda tem algumas dúvidas para definir a equipe titular. No meio-campo, Tchê Tchê e Ramon Rique disputam uma vaga ao lado de Santiago Sosa e Thiago Mendes.

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No ataque, a disputa é pela última vaga. Adson, Spinelli e David são as opções do treinador. Colidio, que vem ganhando espaço no elenco, deve começar novamente entre os titulares.

Dessa forma, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Spinelli ou David).

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