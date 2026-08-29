Vasco enfrenta o Cruzeiro para tentar sair do Z-4; veja provável escalação
Cruz-Maltino terá pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Vitória
O Vasco enfrenta o Cruzeiro neste sábado (29), às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino busca a vitória para tentar deixar o Z-4 e terá mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória por 1 a 0, na última quarta-feira (26), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
➡️ Vasco x Cruzeiro: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Uma alteração é certa. O zagueiro Robert Renan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, e não poderá enfrentar o Cruzeiro. Lucas Freitas é a única opção de zagueiro canhoto do elenco e deve assumir a vaga.
Bruno André também será relacionado para a partida. O zagueiro foi titular na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (28), mas acabou substituído no começo do segundo tempo. O Lance! apurou que a alteração ocorreu porque o jogador estava com a minutagem limitada para ter condições de ser relacionado pelo profissional diante do Cruzeiro. Com isso, Bruno André deve ficar como opção no banco de reservas.
Dúvidas no meio e no ataque
Além da mudança na defesa, Pedro Emanuel ainda tem algumas dúvidas para definir a equipe titular. No meio-campo, Tchê Tchê e Ramon Rique disputam uma vaga ao lado de Santiago Sosa e Thiago Mendes.
No ataque, a disputa é pela última vaga. Adson, Spinelli e David são as opções do treinador. Colidio, que vem ganhando espaço no elenco, deve começar novamente entre os titulares.
Dessa forma, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Spinelli ou David).
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Palmeiras vence o Vasco fora de casa e sai na frente na final do Brasileirão Sub-20Há 8 horas
Vasco
Justiça publica edital e abre processo competitivo para venda da SAF do VascoHá 11 horas
Futebol Nacional
Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartasHá 11 horas
Vasco
Quem são os destaques do Vasco na final do Brasileirão Sub-20 contra o Palmeiras?Há 13 horas
Onde Assistir
Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20Há 14 horas
Vasco
Vasco anuncia a contratação do atacante Bruno DuarteHá 15 horas
Mais LANCE!