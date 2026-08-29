Vasco enfrenta o Cruzeiro para tentar sair do Z-4; veja provável escalação Cruz-Maltino terá pelo menos uma mudança em relação ao time que venceu o Vitória

O Vasco enfrenta o Cruzeiro neste sábado (29), às 21h20 (de Brasília), em São Januário, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino busca a vitória para tentar deixar o Z-4 e terá mudanças em relação à equipe que venceu o Vitória por 1 a 0, na última quarta-feira (26), pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

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Uma alteração é certa. O zagueiro Robert Renan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na derrota para o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão, e não poderá enfrentar o Cruzeiro. Lucas Freitas é a única opção de zagueiro canhoto do elenco e deve assumir a vaga.

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Bruno André também será relacionado para a partida. O zagueiro foi titular na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, nesta sexta-feira (28), mas acabou substituído no começo do segundo tempo. O Lance! apurou que a alteração ocorreu porque o jogador estava com a minutagem limitada para ter condições de ser relacionado pelo profissional diante do Cruzeiro. Com isso, Bruno André deve ficar como opção no banco de reservas.

Lucas Freitas durante aquecimento do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Dúvidas no meio e no ataque

Além da mudança na defesa, Pedro Emanuel ainda tem algumas dúvidas para definir a equipe titular. No meio-campo, Tchê Tchê e Ramon Rique disputam uma vaga ao lado de Santiago Sosa e Thiago Mendes.

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No ataque, a disputa é pela última vaga. Adson, Spinelli e David são as opções do treinador. Colidio, que vem ganhando espaço no elenco, deve começar novamente entre os titulares.

Dessa forma, o Vasco deve ir a campo com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Spinelli ou David).

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