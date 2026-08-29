Com desfalque na zaga, veja a escalação do Vasco para encarar o Cruzeiro
Cruz-Maltino conta com mudanças na defesa e no meio-campo para o duelo no Brasileirão
Pedro Emanuel definiu a escalação do Vasco que vai encarar o Cruzeiro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Para tentar deixar a zona de rebaixamento, o treinador português fez algumas alterações no time titular que enfrentou o Vitória no meio da semana pela Copa do Brasil. Um dessas é a titularidade de Lucas Freitas, que entra na vaga de Robert Renan, suspenso.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
No meio-campo, o Vasco também conta com mudanças, com a titularidade de Sosa ao lado de Ramon Rique e Thiago Mendes. Já no ataque, ainda sem o novo reforço Bruno Duarte, Pedro Emanuel foi com Andrés Gómez, Colidio e Adson.
Dessa forma, a escalação do Vasco conta com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Spinelli ou David).
➡️ Justiça publica edital e abre processo competitivo para venda da SAF do Vasco
Tudo sobre Vasco x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
⚽ 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Vasco
Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos JuniorsHá 6 horas
Vasco
Análise tática do Guffo: o nó tático de Pedro Emanuel em Jair VenturaHá 9 horas
Futebol Nacional
Por que Vasco x Cruzeiro será às 21h20 no Brasileirão? EntendaHá 10 horas
Vasco
Vasco enfrenta o Cruzeiro para tentar sair do Z-4; veja provável escalaçãoHá 15 horas
Futebol Nacional
Palmeiras vence o Vasco fora de casa e sai na frente na final do Brasileirão Sub-20Há 1 dia
Vasco
Justiça publica edital e abre processo competitivo para venda da SAF do VascoHá 1 dia
Mais LANCE!