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Com desfalque na zaga, veja a escalação do Vasco para encarar o Cruzeiro

Cruz-Maltino conta com mudanças na defesa e no meio-campo para o duelo no Brasileirão

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
29/08/2026 20:20
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Pedro Emanuel, técnico do Vasco
Pedro Emanuel, técnico do Vasco (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Pedro Emanuel definiu a escalação do Vasco que vai encarar o Cruzeiro pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Para tentar deixar a zona de rebaixamento, o treinador português fez algumas alterações no time titular que enfrentou o Vitória no meio da semana pela Copa do Brasil. Um dessas é a titularidade de Lucas Freitas, que entra na vaga de Robert Renan, suspenso.

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No meio-campo, o Vasco também conta com mudanças, com a titularidade de Sosa ao lado de Ramon Rique e Thiago Mendes. Já no ataque, ainda sem o novo reforço Bruno Duarte, Pedro Emanuel foi com Andrés Gómez, Colidio e Adson.

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Dessa forma, a escalação do Vasco conta com Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Lucas Freitas e Cuiabano; Sosa, Tchê Tchê (Ramon Rique) e Thiago Mendes; Andrés Gómez, Colidio e Adson (Spinelli ou David).

Jogadores do Vasco e comissão celebram classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana
Jogadores do Vasco e comissão celebram classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Tudo sobre Vasco x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA
Vasco🆚Cruzeiro
 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 29 de agosto, às 21h20 (de Brasília)
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (Youtube)
🕴️ Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Acácio Menezes Leão (PA)
📺 VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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