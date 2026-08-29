Sócio de Lamacchia ansioso por Vasco: 'Valores bilionários' Sócios da Almirante Participações afirmam que estão preparados para assumir o controle da SAF do clube

O Vasco encara o Cruzeiro, neste sábado (29), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. Antes da bola rolar, Marcos Lamacchia e Mario Junqueira, sócios da Almirante Participações (empresa que apresentou proposta para a compra da SAF do clube) apareceram no gramado e receberam homenagens da torcida cruz-maltina.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Mário afirmou que o grupo está preparado para avançar na negociação e revelou ansiedade pela definição dos próximos passos na Justiça.

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— Nós estamos muito ansiosos. A gente entende que existe um processo, que existem cuidados que são tomados, mas nós estamos muito preparados. Os valores que nós ofertamos são valores relevantes, bilionários, e nós queremos que esse gigante Vasco da Gama acorde, se mantenha na primeira divisão. A nossa ansiedade é muito grande. Eu espero que o processo competitivo seja iniciado o mais rápido possível, para que a gente possa ter uma solução rápida desse processo — afirmou Mário Junqueira.

Questionado sobre a recepção recebida pelo público, o empresário afirmou que o sentimento é compartilhado pelo grupo interessado na SAF.

— A torcida também está ansiosa, está esperando que isso se resolva, porque é uma necessidade do Vasco da Gama, e para nós isso é muito importante. Nós estamos juntos.

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Marcos Lamacchia e Mario Junqueira, da Almirantes ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro (Foto: Reprodução)

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Lamacchia agradece carinho do torcedor

Esta foi a primeira aparição de Marcos Lamacchia em São Januário após começar as negociações para adquirir a SAF do Vasco. No último domingo (23), o empresário havia aparecido no gramado do Nubank Parque, antes da partida contra o Palmeiras. Agora, no Rio de Janeiro, Lamacchia se sentiu feliz com as homenagens da torcida e quer acelerar o processo com a justiça.

— Realmente, me tocou, porque o carinho com que eu fui recebido aqui pela torcida é incrível. Também estou ansioso aí pelo trâmite da justiça, para que a gente possa acelerar e poder ajudar os credores, ajudar o time, ajudar todo mundo. Agora, o carinho da torcida aqui realmente foi muito emotivo — afirmou o empresário.

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Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

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