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Conselho Deliberativo se reúne para votar venda da SAF do Vasco para Lamacchia nesta terça-feira

Conselho Deliberativo se reúne nesta terça (6) para analisar proposta da Almirante Participações

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 05:40
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Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro
Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro

O Conselho Deliberativo do Vasco se reúne nesta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), na Sede Naútica da Lagoa, para votar a proposta da Almirante Participações e Empreendimentos S.A., empresa ligada a Marcos Lamacchia, para a aquisição de 90% da SAF vascaína. A operação está avaliada em cerca de R$ 4 bilhões.

Apesar da confirmação da reunião para esta terça, na véspera da votalção os bastidores do clube foram movimentados por articulações envolvendo a realização do encontro. Alguns conselheiros chegaram a defender o adiamento da votação e um pedido formal foi encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, João Riche.

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A justificativa apresentada foi a necessidade de mais tempo para a análise do contrato da operação, disponibilizado digitalmente aos conselheiros na semana passada. Apesar da movimentação, a tendência de adiamento não avançou e a reunião segue mantida para esta terça.

Também houve divergências em relação ao formato da votação. O presidente do Vasco, Pedrinho, já declarou ser favorável a votos abertos e à transmissão da reunião pela VascoTV. Segundo apuração do Lance!, uma corrente da oposição, por outro lado, pressionava João Riche para que a votação fosse fechada, com a divulgação apenas do resultado e da contagem dos votos.

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Como funciona a votação da SAF?

A proposta da Almirante Participações precisará ser aprovada pelo Conselho Deliberativo antes de avançar para a etapa seguinte do processo. Caso não seja aprovada na primeira votação, o rito prevê outras duas oportunidades para que os conselheiros voltem a analisar a proposta.

Se o Conselho Deliberativo der o aval à operação, o processo seguirá para a Assembleia Geral do Vasco. Nessa etapa, os sócios estatutários terão a responsabilidade de aprovar ou rejeitar a proposta.

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Diferentemente do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral terá apenas uma votação. O resultado dessa etapa será definitivo dentro do processo de aprovação no clube.

Fachada da sede náutica do Vasco da Gama
Sede Naútica do Vasco na Lagoa (Foto: Divulgação / Vasco)

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Quando a Almirante assume a SAF?

Ainda não há uma data definida para a transferência efetiva do controle da SAF para a Almirante S.A. Mesmo após a eventual aprovação nas duas instâncias do clube, será necessário concluir os procedimentos judiciais relacionados à arrematação e aos ativos, além das demais aprovações e etapas previstas na operação.

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Segundo apuração do Lance!, existe internamente a expectativa de aprovação da proposta nas duas instâncias do clube. Caso isso aconteça e os demais procedimentos legais sejam concluídos, a transação poderá ser efetivada.

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