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Bastidores do Vasco movimentam véspera de votação no Conselho Deliberativo sobre venda da SAF

Conselheiros articulam pedido de adiamento, enquanto também há divergências sobre o formato da votação

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 17:16
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Diretoria Vasco - Pedrinho
Pedrinho foi eleito presidente em 2023 (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Os bastidores da política do Vasco estão movimentados às vésperas da reunião do Conselho Deliberativo que pode definir o futuro da SAF do clube. O encontro está marcado para esta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), na Sede Náutica da Lagoa, e terá como pauta principal a votação da proposta da Almirante Participações, empresa ligada a Marcos Lamacchia, para a aquisição de 90% da SAF vascaína.

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Entre alguns conselheiros, existe uma articulação para solicitar o adiamento da reunião. Um pedido formal já foi encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, João Riche. A justificativa apresentada é a necessidade de mais tempo para que os membros possam analisar detalhadamente o contrato da operação.

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sede náutica vasco
Sede Naútica da Lagoa recebe conselheiros para votar nesta terça-feira possível aquisição da SAF do Vasco por causa da Almirante S/A (Foto: Divulgação / Vasco)

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O documento foi disponibilizado digitalmente aos conselheiros na semana passada. Os defensores do adiamento entendem que o prazo não teria sido suficiente para uma avaliação aprofundada dos termos do acordo e, por isso, buscam ampliar o período de análise antes da votação.

Além da possibilidade de mudança na data da reunião, também existem divergências nos bastidores sobre a forma como a votação será realizada.

O presidente do Vasco, Pedrinho, já declarou publicamente ser favorável a uma votação aberta, além da transmissão da reunião ao vivo. A ideia é garantir maior transparência durante um processo considerado decisivo para o futuro do clube.

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Segundo apuração do Lance!, porém, uma corrente da oposição estaria pressionando João Riche para que a votação seja fechada, com divulgação apenas do resultado final e da contagem dos votos.

A definição sobre o formato da votação e a manutenção ou eventual alteração da data da reunião cabem ao presidente do conselho.

Até o momento, a reunião está mantida para esta terça-feira e, segundo a apuração desta reportagem, a tendência é de que não haja alteração na data. Um indicativo disso é que o link de acesso à sala virtual para os conselheiros que participarão de forma remota já foi enviado. Normalmente, esse material é encaminhado apenas no dia do evento, o que reforça a expectativa de que a reunião ocorra conforme o previsto.

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