Bastidores do Vasco movimentam véspera de votação no Conselho Deliberativo sobre venda da SAF

Os bastidores da política do Vasco estão movimentados às vésperas da reunião do Conselho Deliberativo que pode definir o futuro da SAF do clube. O encontro está marcado para esta terça-feira (6), às 19h (de Brasília), na Sede Náutica da Lagoa, e terá como pauta principal a votação da proposta da Almirante Participações, empresa ligada a Marcos Lamacchia, para a aquisição de 90% da SAF vascaína.

➡️ Quem é a joia do Boca Juniors, adversário do Vasco na Sul-Americana, elogiada pelo técnico da Argentina

Entre alguns conselheiros, existe uma articulação para solicitar o adiamento da reunião. Um pedido formal já foi encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, João Riche. A justificativa apresentada é a necessidade de mais tempo para que os membros possam analisar detalhadamente o contrato da operação.

continua após a publicidade

Sede Naútica da Lagoa recebe conselheiros para votar nesta terça-feira possível aquisição da SAF do Vasco por causa da Almirante S/A (Foto: Divulgação / Vasco)

➡️ Vasco substitui patrocinador no uniforme em adequação à MP das Bets

O documento foi disponibilizado digitalmente aos conselheiros na semana passada. Os defensores do adiamento entendem que o prazo não teria sido suficiente para uma avaliação aprofundada dos termos do acordo e, por isso, buscam ampliar o período de análise antes da votação.

Além da possibilidade de mudança na data da reunião, também existem divergências nos bastidores sobre a forma como a votação será realizada.

O presidente do Vasco, Pedrinho, já declarou publicamente ser favorável a uma votação aberta, além da transmissão da reunião ao vivo. A ideia é garantir maior transparência durante um processo considerado decisivo para o futuro do clube.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo apuração do Lance!, porém, uma corrente da oposição estaria pressionando João Riche para que a votação seja fechada, com divulgação apenas do resultado final e da contagem dos votos.

A definição sobre o formato da votação e a manutenção ou eventual alteração da data da reunião cabem ao presidente do conselho.

Até o momento, a reunião está mantida para esta terça-feira e, segundo a apuração desta reportagem, a tendência é de que não haja alteração na data. Um indicativo disso é que o link de acesso à sala virtual para os conselheiros que participarão de forma remota já foi enviado. Normalmente, esse material é encaminhado apenas no dia do evento, o que reforça a expectativa de que a reunião ocorra conforme o previsto.

continua após a publicidade

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.