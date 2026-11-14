Com quatro atacantes, Vasco está definido para enfrentar a Chapecoense; veja a escalação
Cruz-Maltino entra em campo às 20h30 (de Brasília) na Arena Condá
O Vasco está escalado para enfrentar a Chapecoense neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Pedro Emanuel definiu a equipe titular para o confronto.
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Para o duelo, o treinador terá quatro desfalques: Thiago Mendes, Nuno, Sosa e Tchê Tchê. Thiago apresenta um quadro de dorsalgia (dores nas costas). Nuno sente dores no adutor da coxa direita, enquanto Sosa tem desconforto no adutor da coxa esquerda. Já Tchê Tchê foi diagnosticado com tendinopatia na perna direita e passou por um procedimento não cirúrgico.
Com as ausências, o Vasco vai a campo com: Léo Jardim; Puma , Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Jair e Lescano; Colidio, Marino, Andrés Gómez e Bruno Duarte
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Escalação da Chapecoense
Gabriel Werener; Heitor, Kauan, Victor Caetano e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Max, Túlio Eduardo e Dylan Borrero.
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✅ FICHA TÉCNICA
CHAPECOENSE X VASCO
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 14 de novembro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Arena Condá
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Schumacher Marques Gomes (PB)
🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr. (PE)
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