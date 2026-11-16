Joias de Vasco e Santos dão show em goleada impiedosa do Brasil sobre o Peru
Seleção Sub-20 vai cheia de confiança para o Sul-Americano, em janeiro, na Colômbia
Mais uma grande atuação da Seleção Brasileira Sub-20 em preparação para o Sul-Americano da categoria. Na noite desta segunda-feira (16), no Mangueirão, os comandados de Paulo Victor fizeram novo amistoso com o Peru e golearam pelo placar de 9 a 0. Os grandes nomes do jogo foram os atacantes Andrey, do Vasco, e Robinho Jr., do Santos.
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Andrey comandou a arrancada para a goleada em Belém, no Pará. A joia Cruz-Maltina anotou três tentos e ainda deu uma assistência. Já Robinho marcou duas vezes para aumentar o marcador e transformar a partida em festa no Norte do país.
Matheos Ferreira, do Newcastle, Jhuan Nunes, do Red Bull Bragantino, e Yuri Leles, do Liefering-AUS, completaram o placar. Samuel Pereda ainda fez contra para ajudar o Brasil.
Brasil sobra no segundo tempo
Apesar da goleada impiedosa, a primeira parte do amistoso foi equilibrada. A Seleção abriu 2 a 0 com Matheos e Andrey, mas teve de lidar com um sistema defensivo um pouco mais arrumado, armado pelo brasileiro Thiago Kosloski, que é auxiliar de Mano Menezes no time principal do Peru.
Já na volta do intervalo, o Brasil disparou. Em 13 minutos, Andrey e Robinho marcaram duas vezes cada, aproveitando muito espaço e falhas do sistema defensivo. Nível de dificuldade baixo e sobra em relação a técnica entre as equipes.
Jhuan Nunes fez linda jogada e sofreu pênalti, que ele mesmo converteu, e Yuri Leles pegou rebote de Fabrisio Mesias, na pequena área, para aumentar a vantagem. O nono gol saiu após jogada que começou na esquerda e, após desvio de Leles, Pereda tocou contra a própria meta. A árbitra Edna Alves Batista (Fifa-PRO/SP) sequer assinalou acréscimos.
Preparação
O triunfo foi o décimo primeiro jogo consecutivo invicto sob o comando de Paulo Victor, com dez vitórias neste recorte. O Brasil fecha o ano em alto estilo e vai cercado de expectativas para o Sul-Americano da categoria, em janeiro de 2027, na Colômbia.
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