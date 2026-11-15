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Bastidores: clima da eleição do Vasco aponta para pacificação política no clube

Diferentemente de disputas marcadas por conflitos e acusações no passado, votação deste sábado foi marcada pelo diálogo e pela tranquilidade entre as chapas

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 12:09
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Candidatos à presidência do Vasco ao lado do presidente da AGE em coletiva, cercados por imprensa.
Candidatos a presidência do Vasco ao lado do presidente da AGE, Alan Belaciano (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

A eleição do Vasco deste sábado (14) deixou um sinal que vai além da reeleição de Pedrinho: o ambiente político do clube parece caminhar para uma relação mais pacífica entre os diferentes grupos. Em um cenário historicamente marcado por disputas acirradas, rupturas e conflitos nos bastidores, o processo eleitoral foi marcado pelo diálogo, pela cordialidade e por um clima descontraído entre os candidatos e seus representantes.

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Apesar das divergências de ideias e dos diferentes projetos apresentados para o futuro do clube, o ambiente durante a votação foi de tranquilidade. Os grupos circularam pelo local, conversaram e mantiveram uma relação respeitosa ao longo do dia. Um cenário diferente daquele que marcou boa parte da política vascaína na última década.

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O movimento, inclusive, não começou neste sábado. Na eleição anterior, quando Pedrinho disputou a presidência contra Leven Siano, o ambiente também foi considerado mais tranquilo em comparação com pleitos anteriores. O resultado daquele processo foi a vitória de Pedrinho, que agora contou justamente com o apoio de Leven Siano na campanha pela reeleição.

Público e imprensa em eleições do Vasco da Gama, com câmeras gravando e televisor exibindo cobertura.
Chapas assistindo a partida entre Vasco e Chapecoense antes do resultado (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Antes mesmo da confirmação do resultado deste sábado, Pedrinho comentou sobre o ambiente da disputa e destacou a importância de separar as divergências políticas do respeito entre os vascaínos.

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— Eu acho que a maturidade para as divergências de projetos não pode ultrapassar qualquer limite moral e ético. Eu sempre lutei por uma eleição como a gente está vendo esse ano, que até agora é de mais paz e mais tranquilidade. A outra já foi assim, diferente das outras eleições do passado. Eu acho que esse é o caminho que o Vasco tem que seguir. Uma eleição normal, respeitando a democracia, e o presidente eleito fazer o melhor trabalho pelo Vasco — afirmou.

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A fala do presidente reeleito resume um dos aspectos observados durante o processo eleitoral. A disputa pelo comando do clube não deixou de existir, assim como as diferenças entre os projetos e as correntes políticas. A mudança está na maneira como essas divergências foram conduzidas.

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