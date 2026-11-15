Reeleito, Pedrinho destaca acordo com novo investidor: 'Potencial financeiro quase infinito'

Pedrinho seguirá à frente do Vasco associativo até 2029. O atual presidente venceu as eleições realizadas neste sábado (14) e garantiu a reeleição para mais um triênio no comando do clube. Candidato da chapa "Sempre Vasco", o ex-jogador e comentarista recebeu 4.575 dos 5.875 votos registrados, com ampla vantagem sobre os outros três concorrentes.

Após a confirmação do resultado, Pedrinho destacou o trabalho realizado durante seu primeiro mandato e projetou um novo ciclo. Entre os principais objetivos, o presidente ressaltou a importância de recuperar a credibilidade institucional e financeira do Vasco, especialmente com a chegada de um novo investidor.

continua após a publicidade

— Desde a eleição passada, a gente tem mostrado uma dignidade. Uma eleição sem violência, sem agressões. É uma prova de que as mudanças vêm acontecendo. Meu primeiro triênio foi muito duro, de reconstrução e desafios. Agora, com esperança de um Vasco mais forte, até com a chegada de um investidor — celebrou.

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Pedrinho, mais uma vez, reforçou que não pretende prometer conquistas esportivas, mas destacou a construção de um clube financeiramente mais estável, sem atrasos salariais e com capacidade de honrar seus compromissos.

continua após a publicidade

— Nunca prometo títulos, nunca prometi. E não vou prometer. Prometo uma construção do que a gente fez nesse contrato, de um Vasco com dívidas sanadas, um investidor com CNPJ no Brasil e com potencial financeiro quase infinito. O Vasco volta a ter respeito, não ter salários atrasados, perigo de transfer ban. É um Vasco com dignidade. Eu não me sentia capacitado para gerir tantos problemas em áreas que eram muito desconhecidas por mim — completou.

➡️Pedrinho explica cobrança à CBF após Vasco x Palmeiras e defende mudanças na formação de árbitros

Pedrinho e aliados celebram reeleição no Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

➡️ Pedro Emanuel freia empolgação no Vasco após vitória: 'Vamos passo a passo'

Veja o resultado da eleição do Vasco

Além de Pedrinho, outros três candidatos disputaram a presidência do Vasco. Raul Lima Neto, da Chapa Verde, Sérgio Frias, da chapa "O Vasco é Eterno", e Pedro Strozenberg, da chapa "Vasco dos Vascaínos", terminaram a votação nas posições seguintes.

continua após a publicidade

Confira a votação: