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Reeleito, Pedrinho destaca acordo com novo investidor: 'Potencial financeiro quase infinito'

Presidente foi reeleito para o triênio 2027-2029 com 4.575 votos

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
15/11/2026 00:06
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Homem de barba e cabelo curto, camiseta amarela, sendo entrevistado por jornalistas com vários microfones.
Pedrinho foi reeleito presidente do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Pedrinho seguirá à frente do Vasco associativo até 2029. O atual presidente venceu as eleições realizadas neste sábado (14) e garantiu a reeleição para mais um triênio no comando do clube. Candidato da chapa "Sempre Vasco", o ex-jogador e comentarista recebeu 4.575 dos 5.875 votos registrados, com ampla vantagem sobre os outros três concorrentes.

Após a confirmação do resultado, Pedrinho destacou o trabalho realizado durante seu primeiro mandato e projetou um novo ciclo. Entre os principais objetivos, o presidente ressaltou a importância de recuperar a credibilidade institucional e financeira do Vasco, especialmente com a chegada de um novo investidor.

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— Desde a eleição passada, a gente tem mostrado uma dignidade. Uma eleição sem violência, sem agressões. É uma prova de que as mudanças vêm acontecendo. Meu primeiro triênio foi muito duro, de reconstrução e desafios. Agora, com esperança de um Vasco mais forte, até com a chegada de um investidor — celebrou.

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Pedrinho, mais uma vez, reforçou que não pretende prometer conquistas esportivas, mas destacou a construção de um clube financeiramente mais estável, sem atrasos salariais e com capacidade de honrar seus compromissos.

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— Nunca prometo títulos, nunca prometi. E não vou prometer. Prometo uma construção do que a gente fez nesse contrato, de um Vasco com dívidas sanadas, um investidor com CNPJ no Brasil e com potencial financeiro quase infinito. O Vasco volta a ter respeito, não ter salários atrasados, perigo de transfer ban. É um Vasco com dignidade. Eu não me sentia capacitado para gerir tantos problemas em áreas que eram muito desconhecidas por mim — completou.

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Pedrinho e aliados celebram reeleição no Vasco
Pedrinho e aliados celebram reeleição no Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Veja o resultado da eleição do Vasco

Além de Pedrinho, outros três candidatos disputaram a presidência do Vasco. Raul Lima Neto, da Chapa Verde, Sérgio Frias, da chapa "O Vasco é Eterno", e Pedro Strozenberg, da chapa "Vasco dos Vascaínos", terminaram a votação nas posições seguintes.

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Confira a votação:

  • Pedrinho (Sempre Vasco): 4.575 votos
  • Sérgio Frias (O Vasco é Eterno): 480 votos
  • Raul Lima Neto (Chapa Verde): 472 votos
  • Pedro Strozenberg (Vasco dos Vascaínos): 323 votos

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