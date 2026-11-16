Vasco vence na prorrogação e garante retorno à elite do futsal
Cruz-Maltino supera São Lourenço e disputará a primeira divisão em 2027
O Vasco da Gama está de volta à elite do futsal brasileiro. O Cruz-Maltino garantiu o acesso à Liga Nacional de Futsal (LNF) de 2027 após superar o São Lourenço na prorrogação da semifinal da LNF Silver Cresol, segunda divisão da modalidade. Além da promoção, o clube carioca assegurou presença na decisão do torneio.
A classificação foi conquistada após uma série equilibrada. No primeiro confronto, realizado em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, o Vasco venceu por 5 a 2 e abriu vantagem. Entretanto, no duelo de volta, disputado em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a equipe catarinense reagiu e venceu por 5 a 3 no tempo normal, levando a decisão para a prorrogação.
No tempo extra, o Vasco mostrou eficiência e venceu por 1 a 0, resultado suficiente para garantir a vaga na final e confirmar o retorno à primeira divisão do futsal nacional.
Vasco volta à elite e busca título da LNF Silver
Campeão da Liga Futsal em 2000, o Vasco voltará a disputar a principal competição da modalidade no país em 2027. O acesso acontece na primeira temporada da LNF Silver Cresol, criada para estabelecer um sistema de promoção e rebaixamento entre as duas divisões do futsal brasileiro.
Apesar da conquista, o Cruz-Maltino ainda tem um objetivo pela frente: levantar o troféu da segunda divisão.
Na final, o Vasco enfrentará a Acel, do Paraná, em dois confrontos previstos para os próximos dois finais de semana. As datas e os horários ainda serão definidos.
Por ter terminado a primeira fase com a melhor campanha, o Vasco terá a vantagem de disputar o segundo jogo da decisão em casa, diante de sua torcida.
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