Atuação de ex-Vasco em Brasil x Singapura repercute: 'Vocês não sabem'
Jogador entrou na segunda etapa da partida
Após a goleada da Seleção Brasileira sobre Singapura nesta terça-feira (17), a atuação de um ex-jogador do Vasco virou assunto nas redes. Marlon Gomes, meio-campista do Shakhtar Donetsk, entrou aos 15 minutos do segundo tempo no lugar de Bruno Guimarães e teve boa atuação.
➡️Veja os gols da vitória elástica do Brasil sobre Singapura
Veja alguns comentários:
Como foi Brasil 7 a 0 Singapura
Vini Jr faz hat-trick e Endrick amplia no primeiro tempo
Sem nenhuma dificuldade imposta por Singapura, a 149ª colocada no ranking da Fifa, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo em ritmo de treino. Com Bruno Guimarães distribuindo o jogo no meio, Estêvão aberto pela direita e Vini Jr pela esquerda, o Brasil passeou em campo. Há de se destacar o time solidário, com muitas trocas de passes e nenhuma vaidade para chutar a gol, algo que era fácil. Vini Jr marcou três vezes e Endrick deixou o dele. Rayan e Estêvão também chegaram a marcar, mas os gols foram anulados por impedimento e falta.
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Brasil muda no segundo tempo, mas mantém ritmo e goleia
A Seleção Brasileira voltou igual para o segundo, mas aos poucos o auxiliar Francesco Mauri — que substituiu o suspenso Carlo Ancelotti, que assistiu de camarote — mudou bastante o time.
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