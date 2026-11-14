Pedrinho explica cobrança à CBF após Vasco x Palmeiras e defende mudanças na formação de árbitros
Presidente afirmou que profissionais do VAR precisam ter vivência prática no futebol para interpretar os lances
Antes de votar na eleição presidencial do Vasco, neste sábado (14), Pedrinho falou sobre a reunião com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tratar de questões relacionadas à arbitragem. O presidente explicou que o clube mantém um diálogo institucional com a entidade e defendeu mudanças na preparação dos profissionais responsáveis por analisar os lances, principalmente no VAR.
Pedrinho ressaltou que não poderia revelar o conteúdo da conversa, por se tratar de um processo confidencial. No entanto, explicou que a ida à CBF faz parte de uma postura de cobrança que considera natural entre os clubes quando existem questionamentos sobre decisões da arbitragem.
- A gente faz nota, manda ofício, vai à CBF, faz o diálogo com o presidente, com o chefe de arbitragem, cobra, como acho que todos os clubes fazem quando têm algum problema de arbitragem - afirmou.
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Na sequência, o dirigente apresentou sua visão sobre a interpretação das regras do futebol. Para ele, diferentemente de modalidades como o vôlei, o futebol possui muitos lances que dependem da interpretação dos árbitros, especialmente em situações de contato físico e toque de mão.
- O futebol nunca vai deixar de ser interpretativo. É isso que tentei passar para a CBF. Ele tem as regras e muitos lances interpretativos. Para mim, o árbitro tem que ter, no mínimo, uma vivência de jogabilidade. Não precisa ter sido jogador profissional, mas tem que ter jogado pelada, na rua, no campo, para saber se o braço é faltoso ou de proteção - argumentou.
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Como exemplo, Pedrinho citou o lance de possível pênalti em Barboza, não marcado para o Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. O episódio gerou grande repercussão, e o presidente defendeu que a arbitragem considerasse a sequência da jogada. Na avaliação dele, o toque foi involuntário e não deveria ser punido.
- Como não foi um lance deliberado, foi involuntário, eu tenho que entender a consequência da jogada. A consequência é que o Lescano levaria vantagem. Ponto. Então, para o árbitro interpretar isso, quem está no VAR tem que ter jogado pelada, muita pelada, muito futebol, para poder entender - explicou.
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O presidente também defendeu que os profissionais da arbitragem realizem partidas entre si como parte da preparação. Para ele, a experiência prática pode ajudar na compreensão dos diferentes tipos de contato e na identificação de infrações.
- Em vez de só colocar um número de profissionalismo e apitar diversos jogos, tem que fazer jogos entre eles mesmos para começarem a entender o que é falta, o que não é, o que é responsabilidade da mão e o que não é. O futebol nunca vai ser só regra - concluiu.
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