Antes de votar na eleição presidencial do Vasco, neste sábado (14), Pedrinho falou sobre a reunião com representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para tratar de questões relacionadas à arbitragem. O presidente explicou que o clube mantém um diálogo institucional com a entidade e defendeu mudanças na preparação dos profissionais responsáveis por analisar os lances, principalmente no VAR.

Pedrinho ressaltou que não poderia revelar o conteúdo da conversa, por se tratar de um processo confidencial. No entanto, explicou que a ida à CBF faz parte de uma postura de cobrança que considera natural entre os clubes quando existem questionamentos sobre decisões da arbitragem.

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- A gente faz nota, manda ofício, vai à CBF, faz o diálogo com o presidente, com o chefe de arbitragem, cobra, como acho que todos os clubes fazem quando têm algum problema de arbitragem - afirmou.

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Na sequência, o dirigente apresentou sua visão sobre a interpretação das regras do futebol. Para ele, diferentemente de modalidades como o vôlei, o futebol possui muitos lances que dependem da interpretação dos árbitros, especialmente em situações de contato físico e toque de mão.

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- O futebol nunca vai deixar de ser interpretativo. É isso que tentei passar para a CBF. Ele tem as regras e muitos lances interpretativos. Para mim, o árbitro tem que ter, no mínimo, uma vivência de jogabilidade. Não precisa ter sido jogador profissional, mas tem que ter jogado pelada, na rua, no campo, para saber se o braço é faltoso ou de proteção - argumentou.

Pedrinho após leilão da SAF do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Como exemplo, Pedrinho citou o lance de possível pênalti em Barboza, não marcado para o Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras. O episódio gerou grande repercussão, e o presidente defendeu que a arbitragem considerasse a sequência da jogada. Na avaliação dele, o toque foi involuntário e não deveria ser punido.

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- Como não foi um lance deliberado, foi involuntário, eu tenho que entender a consequência da jogada. A consequência é que o Lescano levaria vantagem. Ponto. Então, para o árbitro interpretar isso, quem está no VAR tem que ter jogado pelada, muita pelada, muito futebol, para poder entender - explicou.

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O presidente também defendeu que os profissionais da arbitragem realizem partidas entre si como parte da preparação. Para ele, a experiência prática pode ajudar na compreensão dos diferentes tipos de contato e na identificação de infrações.

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- Em vez de só colocar um número de profissionalismo e apitar diversos jogos, tem que fazer jogos entre eles mesmos para começarem a entender o que é falta, o que não é, o que é responsabilidade da mão e o que não é. O futebol nunca vai ser só regra - concluiu.

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