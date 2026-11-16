Dois dias depois de considerar que o Brasil fizera, em parte, um bom jogo apesar da derrota por 3 a 2 para o Japão, o técnico Carlo Ancelotti reconheceu que o trabalho que vem fazendo na Seleção Brasileira "não é suficiente" e que ele, Ancelotti, "precisa fazer mais". As declarações do técnico foram dadas nesta segunda-feira (16), véspera do último amistoso na temporada.

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— É um novo trabalho, eu gosto muito do que estamos fazendo… (Mas) a avaliação do meu trabalho é que não é suficiente. Tenho que fazer mais, e vou fazer mais. Gosto de estar aqui, gosto de estar na Seleção e quero melhorar, fazer mais para a Seleção voltar a ser competitiva. É muito tempo sem esta Seleção ser competitiva. Eu gosto de estar aqui e quero fazer mais para que a Seleção seja a mais competitiva do mundo — afirmou o treinador.

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Ancelotti também comentou as críticas que vem recebendo. Ele foi perguntado sobre uma declaração de Romário, que pediu a saída imediata do treinador em uma rede social.

— É a liberdade de expressão. Cada um, vocês (jornalistas) que fazem este trabalho conhecem muito bem que, em um país democrático, há a liberdade de expressão e cada um pode opinar. Romário opina como todo mundo. É um direito opinar. E também, para mim, pensar que pode dizer mentiras, verdades ou bobagens. A verdade é que Romário fala muito, e é um direito dele.

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Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa com a Seleção em Singapura (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Rayan no meio diante de Singapura, e Endrick no ataque

O treinador não antecipou o time que irá a campo diante de Singapura, mas confirmou que Endrick será o substituto de Raphinha, que está suspenso, e que Rayan será testado na terceira função no meio-campo, pelo lado esquerdo.

— Vamos testar Rayan nessa posição, acho que ele tem todas as características necessárias para jogar bem nessa posição, para dar cobertura a nível defensivo para Vini Jr na frente. Tem estrutura física e qualidade — avaliou o técnico.

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Expulso nos acréscimos da partida com o Japão, o treinador não poderá ficar à beira do campo no amistoso com Singapura nesta terça — o auxiliar Francesco Mauri será o responsável por orientar os jogadores. E, sem Raphinha, também suspenso, Bruno Guimarães será o capitão da equipe.

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