Quem é a joia do Boca Juniors, adversário do Vasco na Sul-Americana, elogiada pelo técnico da Argentina
Leonel Flores, de apenas 19 anos, ganhou espaço na reformulação da seleção argentina
O Vasco terá um jovem talento argentino pela frente na semifinal da Sul-Americana. Leonel Flores, ponta do Boca Juniors, vem ganhando espaço na seleção argentina e recebeu elogios do técnico Lionel Scaloni nos últimos dias.
Aos 19 anos, Flores ainda dá os primeiros passos no futebol profissional, mas já começa a chamar atenção dentro e fora da Argentina. Revelado nas categorias de base do Boca Juniors, o jogador soma apenas 18 partidas pela equipe principal, com quatro gols e três assistências.
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O bom momento no clube rendeu uma oportunidade na seleção argentina durante o processo de renovação promovido por Scaloni. Flores participou das duas últimas partidas da equipe. Na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia, entrou nos minutos finais e atuou por 13 minutos. No último sábado (3), na goleada por 7 a 0 sobre Burkina Faso, entrou no intervalo.
Após a partida, Scaloni destacou justamente a necessidade de preservar e orientar os jovens talentos que começam a aparecer na seleção. O treinador citou Flores ao lado de Franco Mastantuono, outro jovem destaque argentino.
- Eu peço aos jogadores que chegam à seleção que façam as mesmas coisas que fazem nos seus clubes. Pedi o mesmo ao Flores. Temos que cuidar dele, porque ele e Franco (Mastantuono) são garotos e temos que cuidar desses talentos.
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A atuação contra Burkina Faso também repercutiu na imprensa argentina. O jornal Clarín classificou a participação de Flores como "deslumbrante". O atacante participou da jogada que terminou no gol de Flaco López, atacante do Palmeiras.
Agora, a joia do Boca terá um novo desafio pela frente. O clube argentino encara o Vasco na próxima terça-feira (13), na La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Sul-Americana. O segundo confronto ainda terá o local definido.
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