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Vasco substitui patrocinador no uniforme em adequação à MP das Bets

Cruz-Maltino deixa espaço máster da camisa para o programa de sócio-torcedor

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
05/10/2026 15:06
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Jair durante treino do Vasco
Jair durante treino do Vasco (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco retirou a Sportingbet do espaço máster de seus uniformes. A mudança ocorre em adequação à Medida Provisória (MP) das Bets, que proíbe a oferta e publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line no Brasil. Os clubes têm até as 23h59 (de Brasília) desta segunda-feira (5) para se adequar às novas determinações previstas na medida.

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Com a saída da empresa, o Cruz-Maltino passa a estampar o Sócio Gigante, seu programa de sócio-torcedor, no espaço principal da camisa. A solução será utilizada de forma provisória, enquanto o clube busca um novo parceiro comercial para ocupar a posição de patrocinador máster.

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Domingo foi o último dia do Cruz-Maltino estampando a Sportingbet
Domingo foi o último dia do Cruz-Maltino estampando a Sportingbet (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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A MP das Bets (Medida Provisória nº 1.394/2026) foi assinada pelo governo federal em setembro de 2026 e determina a proibição da exploração, oferta e publicidade de apostas de quota fixa e jogos on-line em todo o território nacional.

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O Gigante da Colina havia fechado contrato de patrocínio máster com a Sportingbet em julho de 2026, com validade prevista até dezembro de 2027. O acordo poderia render até R$ 165 milhões ao clube ao longo do período, considerando valores fixos e metas de desempenho. A marca estreou no uniforme vascaíno em julho, na partida contra o Mirassol.

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