Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Veja gol em Chapecoense x Vasco: Bruno Duarte abre o placar

Confronto está acontecendo na Arena Condá, em Chapecó

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
14/11/2026 21:11
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Atacante balançou as redes com um gol de cabeça (Foto: Reprodução/Instagram)
Atacante balançou as redes com um gol de cabeça (Foto: Reprodução/Instagram)

A Chapecoense recebe o Vasco na noite deste sábado (14), às 20h30, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. No tempo real do Lance!, você acompanha todas as jogadas e cobertura da partida. Bruno Duarte, jogador Cruz-Maltino, foi o autor do primeiro gol do confronto.

Em busca do triunfo, o Vasco chega com força máxima para enfrentar a Chape na Arena Condá. Por outro lado, a equipe conta com pouquíssimos torcedores presentes no estádio. Último colocado na tabela, a Chapecoense já está matematicamente rebaixada.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas

Primeiro gol do confronto pelo Brasileirão

Como chegam Chapecoense x Vasco

A diretoria confirmou o encerramento dos contratos de quatro jogadores: o atacante Bolasie, o volante Bruno Matias, o zagueiro Rafael Thyere e o lateral-direito Dudu. Para a partida, a equipe também não poderá contar com o zagueiro Eduardo Doma, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Garcez, que está lesionado. A equipe, que já está rebaixada para a Série B, será comandada por Rodrigo Chipp, treinador interino, que assumiu o comando após a saída de Rafael Lacerda para o Vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vasco encara a partida como um verdadeiro divisor de águas após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil. Uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027, especialmente diante da possibilidade de o Brasileirão oferecer vagas adicionais por meio de um G-8 ou até mesmo G-9. Para o confronto, porém, o Gigante da Colina terá quatro desfalques de última hora por conta de lesões: Thiago Mendes, Sosa, Tchê Tchê e Nuno Moreira.

continua após a publicidade

➡️Série B: veja os resultados da última rodada, campeão, os acessos, os rebaixados para a Série C e os playoffs

Confronto entre Vasco e Chapecoense no primeiro turno contou com empate por 1 a 1 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Confronto entre Vasco e Chapecoense no primeiro turno contou com empate por 1 a 1 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Torcedores criticaram diretamente o resultado no Maião (Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress)

Fora de Campo

Torcedores apontam culpado por empate do Atlético contra Mirassol

Há 15 minutos
Lance polêmico tomou conta das redes sociais neste sábado (14) (Foto: Alex Pelicer/Ag. F8/Folhapress)

Fora de Campo

Polêmica em Mirassol x Atlético irrita torcedores: 'Absurdo'

Há 40 minutos
Seleção portuguesa homenageou o ídolo histórico durante a partida (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

Fora de Campo

Portugal sofre goleada para Dinamarca e CR7 vira assunto

Há 1 hora
Jogador brasileiro de amarelo nº21 em ação, perto da bola no gramado, com o adversário azul ao fundo.

Fora de Campo

Estrangeiros reagem à atuação de Andrey Santos, ex-Vasco, pelo Brasil: 'Não merece'

Há 9 horas
Romário e Raphinha em entrevista da Seleção

Fora de Campo

Romário detona Ancelotti e manda recado ao presidente da CBF

Há 9 horas
Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Renata Ruel aponta erro grave de arbitragem em Brasil x Japão

Há 9 horas