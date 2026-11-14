AO VIVO: siga os lances de Chapecoense x Vasco pelo Brasileirão
Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro é importante para o Cruz-Maltino
Chapecoense e Vasco estão se enfrentando, na noite deste sábado (14), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Cruz-Maltino vence por 1 a 0 na Arena Condá. Siga abaixo o tempo real do Lance!:
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39'- QUASE O SEGUNDO! Jair acha Puma na direita, o lateral toca para trás e Colídio finaliza de primeira, mas a bola explode na marcação. Só dá Vasco!
36'- ⚽BRUNO DUARTE! Cruzamento de canhota de Andrés Gómez, Bruno Duarte se antecipa e toca de cabeça para abrir o placar na Arena Condá! 1 a 0 Vasco.
⚽GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO VAAAAAAASCOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
34'- Mais uma do Marino! Colombiano tabelou e recebeu pela direita, invadiu a área e tocou para Bruno Duarte, mas a zaga tirou.
31' - Contra três marcadores do Vasco, Túlio Eduardo cava uma falta para a Chapecoense. Perigo para o Gigante!
29'- QUUUUUUUUUUUUUUUUUUASEEEE SAI O GOL DO VASCÃO! Tabelinha linda de Marino e Bruno Duarte, o colombiano finaliza rasteiro e Gabriel salva a Chapecoense!
27'- Borrero faz bonita tabela com Giovanni Augusto e serve Tulio Eduardo, mas o bandeira sinaliza impedimento.
26' - NÃO É ASSIM, COLÍDIO! Marino puxa ataque em velocidade e serve Colídio. Na entrada da área, o argentino pega de canhota e manda na arquibancada.
23' - 🟨AMARELOU! Robert Renan é driblado e derruba Túlio Eduardo. O árbitro deu cartão para o zagueiro do Vasco.
20'- Vasco domina o jogo, mas a Chape, retraída, é perigosa nos contra-ataques. Jogo muito quente na Arena Condá.
17' - NÃO PODE PERDER, BRUNO!!! Mais uma vez livre, Gómez cruzou e deixou Bruno Duarte na cara do gol, mas o centroavante escorou para fora. Incrível a chance que perde o Vasco.
14'- Após cobrança de escanteio de Giovanni Augusto, Túlio Eduardo cabeceia para fora.
11'- QUASE O PRIMEIRO DO VASCO!!!!! Jair se antecipa, dribla a marcação e serve Andrés Gómez. O colombiano finalizou e a bola passou raspando na trave da Chapecoense. Quase o primeiro do Vasco.
9'- Puma cruza para a área, nas mãos do goleiro da Chape.
8'- NA TRAVEEEEE! Após cobrança de escanteio, Yago Felipe acertou um chute quase perfeito e acertou a trave. Léo Jardim só olhou.
7' - LÉEEEEO JARDIM!!!!! Max Alves solta uma boma de fora da área e o goleiro do Vasco espalma para escanteio!
5' - Vasco tem a bola e tenta infiltrar na defesa da Chapecoense. Quando perde, o time de Pedro Emanuel pressiona e recupera rápido. Começo forte do Cruz-maltino!
2' - UUUUUUH! Gómez pega rebote de primeira, chuta forte e para em bela defesa do goleiro!
1'- Marino faz bonita jogada pela direita, dribla a marcação e é derrubado. Falta para o Vasco!
00' - ⚽BOLA ROLANDO NA ARENA CONDÁ!
Equipes no gramado para Chapecoense x Vasco!
Aquecimento finalizado! A bola já vai rolar!
Fala, setorista!
Escalações definidas para o jogo!
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Como chegam Chapecoense x Vasco
A diretoria confirmou o encerramento dos contratos de quatro jogadores: o atacante Bolasie, o volante Bruno Matias, o zagueiro Rafael Thyere e o lateral-direito Dudu. Para a partida, a equipe também não poderá contar com o zagueiro Eduardo Doma, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Garcez, que está lesionado. A equipe, que já está rebaixada para a Série B, será comandada por Rodrigo Chipp, treinador interino, que assumiu o comando após a saída de Rafael Lacerda para o Vitória.
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O Vasco encara a partida como um verdadeiro divisor de águas após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil. Uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027, especialmente diante da possibilidade de o Brasileirão oferecer vagas adicionais por meio de um G-8 ou até mesmo G-9. Para o confronto, porém, o Gigante da Colina terá quatro desfalques de última hora por conta de lesões: Thiago Mendes, Sosa, Tchê Tchê e Nuno Moreira.
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