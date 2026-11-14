Torcedores do Botafogo ligam alerta após triunfo do Vasco

O Vasco venceu a Chapecoense na noite deste sábado (14), pelo placar de 2 a 0, na Arena Condá, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. O triunfo Cruz-Maltino ligou um alerta nos torcedores do Botafogo nas redes sociais, que já se movimentam repudiando um possível rebaixamento do clube.

Em busca do triunfo, o Vasco marcou dois gols na Arena Condá, ambos de Bruno Duarte. Por outro lado, a equipe mandante contou com pouquíssimos torcedores presentes no estádio. Último colocado na tabela, a Chapecoense já está matematicamente rebaixada.

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Torcedores do Botafogo ligam alerta após jogo do Vasco

Como o resultado afeta os rivais cariocas?

A vitória do Vasco por 2 a 0 sobre a Chapecoense na Arena Condá, com dois gols de Bruno Duarte em partida atrasada da 21ª rodada, provocou uma mudança direta no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e trouxe alívio ao Cruzmaltino na reta final da competição.

Com os três pontos conquistados fora de casa, o time de São Januário saltou da 13ª para a 11ª colocação, chegando aos 44 pontos e igualando a pontuação do São Paulo, décimo colocado. Na briga contra o rebaixamento, o triunfo praticamente sela a permanência vascaína na Série A: restando apenas quatro rodadas para o término do campeonato, a equipe abriu sete pontos de vantagem sobre Corinthians e Grêmio, que abrem o Z-4 com 37 pontos, permitindo que o clube passe a focar na disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana ou até na Libertadores.

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Em contrapartida, o resultado mexe diretamente com a situação do Botafogo na classificação. Com o avanço do rival carioca, o Alvinegro acabou ultrapassado por dois pontos de diferença e caiu do 11º para o 12º lugar, estacionado nos 42 pontos. Embora o placar em Chapecó não altere a distância de cinco pontos que separa o Glorioso da zona de rebaixamento, o desfecho aumenta a pressão sobre o elenco para a reta decisiva.

O Botafogo precisará somar pontos nas últimas quatro rodadas — começando pelo confronto direto contra o Corinthians, na Neo Química Arena — para afastar de vez qualquer ameaça de queda e se manter na zona de classificação para torneios continentais.

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