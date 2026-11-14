Loide Augusto voltou a vestir a camisa do Vasco após mais de um ano e precisou de apenas dez minutos em campo para contribuir diretamente com a vitória cruz-maltina. Na noite deste sábado (14), o atacante deu a assistência para o segundo gol de Bruno Duarte no triunfo por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá. Após a partida, o angolano celebrou o retorno e destacou o desejo de recuperar espaço no clube.

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— Senti saudade. É o clube em que eu quis jogar, fiz de tudo para vir. É uma sensação de alívio. Ainda não estou feliz, preciso trabalhar muito mais, ganhar ritmo de jogo. Fiquei quase cinco meses sem jogar, mas tenho trabalhado. Agradeço o apoio dos meus colegas, da direção, de todo mundo que trabalha no Vasco. É um sentimento de alívio — afirmou Loide.

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O atacante entrou aos 25 minutos do segundo tempo, na vaga de Colidio. Dez minutos depois, recebeu pela esquerda, ganhou na velocidade e cruzou rasteiro para Bruno Duarte fechar o placar.

Loide comenta comemoração de Bruno Duarte

Na comemoração do segundo gol, Bruno Duarte reproduziu o gesto de colocar a mão na orelha, que virou meme nas redes sociais após Loide Augusto realizá-lo em uma partida contra o Operário, pela Copa do Brasil de 2025. O angolano levou a brincadeira com bom humor.

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— Eles estão sempre a zombar comigo (risos). No vestiário, no treino, quando marco gol, mas eu levo na brincadeira. Acho que não fazem por maldade, então recebo de bom grado — completou.

Emprestado ao Rizespor, da Turquia, em setembro de 2025, Loide retornou ao Vasco em julho deste ano. Inicialmente fora dos planos do clube, o atacante foi reintegrado ao elenco sob o comando de Pedro Emanuel e voltou a receber uma oportunidade neste sábado.

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