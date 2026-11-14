Pedro Emanuel freia empolgação no Vasco após vitória: 'Vamos passo a passo'
Treinador prioriza permanência na Série A, explica mudanças no ataque e comenta saída de Robert Renan
Pedro Emanuel ainda evita colocar a Libertadores como objetivo do Vasco. Depois da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, o treinador ressaltou que a permanência na Série A não está matematicamente garantida. O resultado do confronto atrasado da 21ª rodada levou o Cruz-Maltino aos 44 pontos, na 11ª posição do Brasileirão.
Com quatro partidas pela frente, o português destacou a proximidade entre as equipes na tabela e condicionou uma mudança de discurso aos próximos resultados.
➡️Loide Augusto celebra retorno ao Vasco com assistência e desabafa: 'Sensação de alívio'
— Estamos num hall de equipes que, com duas vitórias, sobem e que, com duas derrotas, ficam em zona perigosa. Com a ambição que temos, com o apoio da torcida, acreditamos que podemos algo mais. Vamos passo a passo. Temos um adversário direto na próxima rodada; vamos nos preparar bem para esse jogo. Aí, na próxima partida, posso dizer mais concretamente o que vamos ambicionar.
➡️Pedrinho é reeleito presidente do Vasco para o triênio
Questionado sobre a possibilidade de buscar a classificação continental, Pedro Emanuel valorizou a recuperação do Vasco no segundo turno.
— Não abordamos isso ainda. Eu acho que ainda não faz sentido. Matematicamente não está concretizado o primeiro objetivo, faltam quatro jogos. Nós temos que valorizar o segundo turno que estamos fazendo, estamos conseguindo resultados fora de casa. Isso ajuda a fazer 44 pontos, fizemos 25 pontos nessas 15 rodadas do segundo turno, isso é um feito importante.
➡️Campeão brasileiro é rebaixado para a Série C; veja quem caiu
Pedro Emanuel explica mudanças no Vasco
Bruno Duarte marcou os dois gols da vitória em uma formação que teve Colidio mais recuado, ao lado de Marino, Lescano e Andrés Gómez. Pedro Emanuel reconheceu dificuldades na adaptação e assumiu a responsabilidade por parte dos problemas.
— Eu achei que era o momento ideal para a formação do ataque e, com as ausências, quisemos experimentar uma nova forma. Nem sempre funcionou, mas grande parte é culpa minha. Eu pedi para o Facundo para fazer coisas que não estava habituado. Marcar o gol nos deu uma tranquilidade de continuar o jogo. Não é fácil jogar aqui, os jogadores foram valentes, souberam defender.
➡️Vasco vence a Chapecoense e mantém sonho da Libertadores vivo
O treinador também explicou que as mudanças na escalação da Chapecoense dificultaram a leitura do adversário no início da partida. Além dos três pontos, sair de campo sem sofrer gols era uma das metas para o confronto.
— Queria ficar sem sofrer gols novamente, era um objetivo. Não começamos tão bem como eu desejava, queríamos criar surpresa, mas a Chapecoense apresentou várias alterações e nós não estávamos tão familiarizados com as características.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Robert Renan teve problema intestinal
Pedro Emanuel informou que Robert Renan esteve debilitado nos dias anteriores à partida e que já havia considerado substituí-lo no intervalo, também pelo cartão amarelo. Segundo o técnico, a saída esteve relacionada a uma questão intestinal.
— Já tinha ponderado tirá-lo no intervalo porque já estava com amarelo e esteve nos últimos dias um bocadinho debilitado. Mas quis jogar, e como sempre tem sido um dos jogadores mais utilizados, dado consistência com o Saldivia, muito das rotinas que têm. Acredito que não seja nada demais, foi mais uma questão intestinal. Não sou médico, não costumo dizer, mas acredito que seja de rápida recuperação.
Tudo sobre