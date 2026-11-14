Pedro Emanuel ainda evita colocar a Libertadores como objetivo do Vasco. Depois da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Condá, o treinador ressaltou que a permanência na Série A não está matematicamente garantida. O resultado do confronto atrasado da 21ª rodada levou o Cruz-Maltino aos 44 pontos, na 11ª posição do Brasileirão.

Com quatro partidas pela frente, o português destacou a proximidade entre as equipes na tabela e condicionou uma mudança de discurso aos próximos resultados.

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— Estamos num hall de equipes que, com duas vitórias, sobem e que, com duas derrotas, ficam em zona perigosa. Com a ambição que temos, com o apoio da torcida, acreditamos que podemos algo mais. Vamos passo a passo. Temos um adversário direto na próxima rodada; vamos nos preparar bem para esse jogo. Aí, na próxima partida, posso dizer mais concretamente o que vamos ambicionar.

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Questionado sobre a possibilidade de buscar a classificação continental, Pedro Emanuel valorizou a recuperação do Vasco no segundo turno.

— Não abordamos isso ainda. Eu acho que ainda não faz sentido. Matematicamente não está concretizado o primeiro objetivo, faltam quatro jogos. Nós temos que valorizar o segundo turno que estamos fazendo, estamos conseguindo resultados fora de casa. Isso ajuda a fazer 44 pontos, fizemos 25 pontos nessas 15 rodadas do segundo turno, isso é um feito importante.

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Pedro Emanuel explica mudanças no Vasco

Bruno Duarte marcou os dois gols da vitória em uma formação que teve Colidio mais recuado, ao lado de Marino, Lescano e Andrés Gómez. Pedro Emanuel reconheceu dificuldades na adaptação e assumiu a responsabilidade por parte dos problemas.

— Eu achei que era o momento ideal para a formação do ataque e, com as ausências, quisemos experimentar uma nova forma. Nem sempre funcionou, mas grande parte é culpa minha. Eu pedi para o Facundo para fazer coisas que não estava habituado. Marcar o gol nos deu uma tranquilidade de continuar o jogo. Não é fácil jogar aqui, os jogadores foram valentes, souberam defender.

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O treinador também explicou que as mudanças na escalação da Chapecoense dificultaram a leitura do adversário no início da partida. Além dos três pontos, sair de campo sem sofrer gols era uma das metas para o confronto.

— Queria ficar sem sofrer gols novamente, era um objetivo. Não começamos tão bem como eu desejava, queríamos criar surpresa, mas a Chapecoense apresentou várias alterações e nós não estávamos tão familiarizados com as características.

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Robert Renan teve problema intestinal

Pedro Emanuel informou que Robert Renan esteve debilitado nos dias anteriores à partida e que já havia considerado substituí-lo no intervalo, também pelo cartão amarelo. Segundo o técnico, a saída esteve relacionada a uma questão intestinal.

— Já tinha ponderado tirá-lo no intervalo porque já estava com amarelo e esteve nos últimos dias um bocadinho debilitado. Mas quis jogar, e como sempre tem sido um dos jogadores mais utilizados, dado consistência com o Saldivia, muito das rotinas que têm. Acredito que não seja nada demais, foi mais uma questão intestinal. Não sou médico, não costumo dizer, mas acredito que seja de rápida recuperação.