Fala de jogador do Vasco viraliza após vitória: 'Não tem como'

A Chapecoense recebeu o Vasco na noite deste sábado (14), às 20h30, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Duarte foi o autor dos dois gols do Cruz-Maltino na partida. No entanto, o retorno e a assistência de Loide Augusto foram o destaque da noite vascaína. Após o apito final, ainda em campo, o jogador deu uma entrevista que viralizou nas redes sociais.

Em busca do triunfo, o Vasco chegou com força máxima para enfrentar a Chape na Arena Condá. Por outro lado, a equipe mandante contou com pouquíssimos torcedores presentes no estádio. Último colocado na tabela, a Chapecoense já está matematicamente rebaixada.

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Entrevista em retorno ao Vasco viraliza entre torcedores

2 a 0 e noite mágica para Loide

O atacante angolano Loide Augusto retornou oficialmente aos gramados pelo Vasco neste sábado (14), após ficar mais de um ano sem atuar pelo clube. Sua reestreia aconteceu na vitória vascaína por 2 a 0. O jogador não vestia a camisa cruz-maltina em uma partida oficial desde agosto de 2025, tendo passado por um período de empréstimo ao Rizespor, da Turquia, entre setembro de 2025 e o primeiro semestre de 2026.

Quando voltou ao Rio de Janeiro no meio do ano, o atacante estava inicialmente fora dos planos e treinou em separado do elenco principal por alguns meses enquanto recuperava o condicionamento físico. Após apresentar uma mudança de postura nos treinamentos, Loide foi reintegrado ao grupo sob o comando do técnico português Pedro Emanuel e voltou a ser relacionado no mês passado, diante do São Paulo, embora não tenha saído do banco naquela ocasião.

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Em Chapecó, a oportunidade finalmente surgiu no segundo tempo. O camisa 45 entrou em campo e precisou de apenas 18 minutos para ser decisivo, protagonizando uma arrancada pela ponta esquerda e cruzando rasteiro para Bruno Duarte marcar o segundo gol do Vasco. Essa foi a primeira assistência e participação direta em gol de Loide Augusto pelo clube carioca.

Na saída de campo, o jogador definiu o momento como uma sensação de alívio e declarou seu carinho pelo Vasco, afirmando que fez de tudo para defender a equipe. Ele também reconheceu que ainda precisa trabalhar forte para retomar o ritmo ideal de jogo após quase cinco meses sem entrar em campo. Além disso, Loide levou com bom humor as brincadeiras dos companheiros de elenco, que até hoje imitam o famoso gesto da mão no ouvido que ele fez contra o Operário-PR em 2025 e que acabou virando meme entre os torcedores. Com a boa atuação e o elogio público do treinador à sua velocidade e disposição, o atacante ganha fôlego para buscar uma sequência nesta reta final de temporada.

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