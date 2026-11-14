Lance em jogo do Vasco leva torcedores à loucura: 'Impossível'

A Chapecoense recebeu o Vasco na noite deste sábado (14), às 20h30, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Bruno Duarte foi o autor dos dois gols do Cruz-Maltino na partida. No entanto, a assistência de Loide Augusto chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais.

Em busca do triunfo, o Vasco chegou com força máxima para enfrentar a Chape na Arena Condá. Por outro lado, a equipe mandante contou com pouquíssimos torcedores presentes no estádio. Último colocado na tabela, a Chapecoense já está matematicamente rebaixada.

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Loide Augusto enlouquece torcida do Vasco

Como chegam Chapecoense x Vasco

A diretoria confirmou o encerramento dos contratos de quatro jogadores: o atacante Bolasie, o volante Bruno Matias, o zagueiro Rafael Thyere e o lateral-direito Dudu. Para a partida, a equipe também não poderá contar com o zagueiro Eduardo Doma, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Garcez, que está lesionado. A equipe, que já está rebaixada para a Série B, será comandada por Rodrigo Chipp, treinador interino, que assumiu o comando após a saída de Rafael Lacerda para o Vitória.

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O Vasco encara a partida como um verdadeiro divisor de águas após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil. Uma vitória é fundamental para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027, especialmente diante da possibilidade de o Brasileirão oferecer vagas adicionais por meio de um G-8 ou até mesmo G-9. Para o confronto, porém, o Gigante da Colina terá quatro desfalques de última hora por conta de lesões: Thiago Mendes, Sosa, Tchê Tchê e Nuno Moreira.

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