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Brasileiro artilheiro em Singapura quase fechou com o Vasco

Atacante fez carreira em Singapura

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
15/11/2026 18:49
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Egmar Gonçalves segura a camisa nº 9 da Home United, ao lado de um uniforme azul de Singapura.
Egmar Gonçalves com os uniformes de Singapura e Home United (Foto: Arquivo pessoal)

Um dos maiores nomes brasileiros que já passaram pelo futebol de Singapura poderia não ter sequer pisado no país asiático. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Egmar Gonçalves revela que pouco antes de fechar com Home United, quase assinou com o Vasco.

O ex-alteta relembra que não fosse por um desacerto de um treinador com Eurico Miranda, a negociação seria fechada no ano de 1995.

– Passei por Bangu, Madureira, e para o Bayer, uma empresa do Rio que se profissionalizou, tinha um convênio com a Bayer de Leverkusen. Joguei a Série B do Carioca pela equipe. E estava tudo certo para ir para o Vasco e disputar o Carioca de 1995. O Nelsinho Rosa que ia me levar. Era minha chance de voltar a jogar em um clube grande – conta Egmar Gonçalves.

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– O Nelsinho Rosa teve algum problema com o Eurico e não assumiu o Vasco. Voltou para o Madureira. Eu não tinha assinado, ia assinar quando me apresentar. Nisso, deu esse problema entre Eurico e Nelsinho Rosa. Ele foi para o Madureira, ligou para o meu empresário e me levou para o Madureira. Eu tive um baque forte porque era minha chance de voltar a jogar em um clube grande – lamenta o ex-atacante em entrevista ao Lance!.

Egmar Gonçalves, o brasileiro artilheiro que desbravou o futebol de Singapura

Na próxima terça-feira (17), a Seleção Brasileira enfrenará Singapura pela primeira vez na história. Mas muito antes disso, o brasileiro Egmar Gonçalves desbravou o futebol do país asiático, no início da liga nacional, e contou detalhes de sua passagem por lá em entrevista exclusiva ao Lance!.

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ENTREVISTA-EGMAR-GONÇALVES
ENTREVISTA EGMAR GONÇALVES (Foto: Arte Lance!)

Conheça Egmar Gonçalves, brasileiro naturalizado que defendeu a seleção de Singapura

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