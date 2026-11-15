Maior ídolo da história do Flamengo, Zico celebrou a homenagem do clube a Arrascaeta e Bruno Henrique neste domingo (15). Os dois jogadores, maiores campeões da história rubro-negra, foram eternizados com bustos na Gávea durante as comemorações do aniversário de 131 anos do clube.

O Galinho destacou as alegrias proporcionadas pela dupla à torcida do Flamengo e revelou a relação de amizade que construiu com os jogadores ao longo dos últimos anos.

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— Satisfação muito grande poder participar dessa história, muitos anos aqui com o Flamengo, e parabenizar esses dois campeões aqui do nosso clube, que têm nos dado tantas alegrias. Graças a Deus me tornei amigo deles. O Bruno Henrique e o Arrasca... Mais do que merecida essa homenagem que o Flamengo está fazendo para eles — declarou Zico.

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Homenageado com uma estátua na Gávea, Zico também aproveitou a celebração para agradecer ao pai, José Antunes Coimbra, responsável por transmitir a paixão pelo Flamengo à família.

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— Em nome de todos os rubro-negros, vou dar parabéns para o Velho Antunes, que se não fosse ele, a família não seria rubro-negra.

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Bruno Henrique e Arrascaeta homenageados com bustos pelo Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Arrascaeta e Bruno Henrique eternizados no Flamengo

Contratados em 2019, Arrascaeta e Bruno Henrique acumulam 18 títulos cada pelo Flamengo, entre eles três Libertadores, três Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil. A dupla recebeu a homenagem ainda em atividade pelo clube e esteve acompanhada de familiares durante a cerimônia.

Arrascaeta tornou-se, ainda, o primeiro jogador estrangeiro a receber um busto na Gávea. O uruguaio conseguiu a liberação antecipada de sua seleção durante a Data Fifa e retornou ao Rio de Janeiro a tempo de participar da celebração.

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