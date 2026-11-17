Promessa da base retorna ao Vasco após período emprestado ao Juventude
Ray Breno foi camisa 10 e capitão durante a Copa Sul-Sudeste
O meia Ray Breno está de volta ao Vasco após período de empréstimo ao Juventude. O meia encerrou sua passagem pelo clube gaúcho com 11 partidas disputadas na temporada, dois gols e uma assistência. Apesar do retorno ao Cruz-Maltino, o futuro do jogador para 2027 ainda está indefinido.
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Durante sua passagem pelo Juventude, Ray Breno teve a oportunidade de assumir um papel de protagonismo na equipe. O jogador utilizou a camisa 10 e também foi capitão durante a disputa da Copa Sul-Sudestem, quando a equipe do Sul utilizou um elenco alternativo. Além disso, participou da campanha que terminou com o acesso do clube gaúcho para a Série A.
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Com o fim do empréstimo, o meia volta a ter vínculo com o Vasco, clube com o qual possui contrato até dezembro de 2028. No entanto, a diretoria cruz-maltina ainda não definiu se o jogador será aproveitado no elenco profissional na próxima temporada ou se buscará um novo empréstimo para dar sequência ao seu desenvolvimento.
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Considerada uma promessa quando saiu da equipe sub-20, Ray tem multa rescisória estipulada em 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 250 milhões na cotação atual. Porém algumas lesões atrapalharam sua transição para o futebol profissional. O Cruz-Maltino agora discute internamente a melhor forma de seguir lapidando o jogador de 22 anos.
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