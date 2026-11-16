Cria do Vasco empolga torcida com hat-trick na Seleção sub-20: 'Pedindo passagem'
Andrey Fernandes marcou três gols na goleada por 9 a 0 sobre o Peru, em Belém
A atuação do atacante Andrey Fernandes pela Seleção Brasileira sub-20 na vitória por 9 a 0 sobre o Peru, nesta segunda-feira (16), empolgou a torcida do Vasco. O garoto de 18 anos marcou três gols e foi o grande destaque do Brasil na partida disputada no Mangueirão, em Belém.
➡️ Romário responde Ancelotti e detona trabalho do técnico na Seleção
Após Matheos Ferreira abrir o placar no primeiro tempo, com assistência do próprio Andrey Fernandes, o cria do Vasco começou o seu recital aos 22 minutos. Ele recebeu dentro da área, girou e finalizou forte, sem chances para o goleiro peruano.
Na volta do intervalo, Andrey Fernandes não demorou para balançar as redes. Logo aos 2 minutos, ele recebeu um cruzamento rasteiro pela esquerda e, livre na pequena área, só teve o trabalho de empurrar para as redes. Três minutos depois, o garoto fez mais um. Após cobrança de escanteio, a zaga do Peru cortou mal, ele ficou com a sobra e finalizou forte para as redes, marcando o seu terceiro gol na partida e o quarto do Brasil.
Substituído aos 15', Andrey Fernandes viu o Brasil ampliar a goleada por Robinho Jr., duas vezes, Jhuan Nunes, Yuri Leles e Samuel (contra), fechando o placar em 9 a 0.
Quem é Andrey Fernandes
Nascido no Recife, Andrey Fernandes chegou ao Rio de Janeiro ainda criança. Aos oito anos, foi convidado para integrar as categorias de base do Flamengo, onde permaneceu até os 13 anos. Durante a passagem pelo rival, o atacante já dava sinais de que poderia ter uma trajetória de destaque. Em 2019, por exemplo, terminou como artilheiro de quatro dos cinco torneios que disputou pelo clube, entre competições de futsal e futebol de campo.
Em 2021, Andrey deixou o Flamengo e passou a defender o Vasco. Desde então, construiu uma trajetória marcada por gols e artilharias nas categorias inferiores. No entanto em 2024, ainda no Sub-16, Andrey terminou a temporada como artilheiro do Vasco, com 27 gols em todas as competições disputadas pelo clube.
No ano seguinte, já no Sub-17, ganhou ainda mais destaque. O atacante foi peça importante na campanha do título inédito da Copa do Brasil da categoria, marcando nas semifinais e também na decisão. Ao fim do torneio, terminou como artilheiro. Na atual temporada, ele foi um dos destaques do Vasco na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20, marcando dois gols na final contra o Palmeiras.
Apesar da pouca idade, o atacante já tem experiência no profissional do Vasco. Em 2026, ele chegou a ser utilizado por Fernando Diniz contra o Mirassol, na primeira rodada do Brasileirão. Andrey Fernandes tem contrato com o Vasco até 2030, com multa de 60 milhões de euros (R$ 378 milhões, na cotação atual).
Confira as reações pela atuação de Andrey Fernandes
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Mais LANCE!
Joias de Vasco e Santos dão show em goleada impiedosa do Brasil sobre o Peru
Seleção Sub-20 vai cheia de confiança para o Sul-Americano, em janeiro, na Colômbia
Vasco vence na prorrogação e garante retorno à elite do futsal
Cruz-Maltino supera São Lourenço e disputará a primeira divisão em 2027
Reformulação no elenco ou reforços pontuais? Os planos do Vasco para a próxima janela
Com a chegada da Almirante Participações S.A., Cruz-Maltino pretende elevar o nível do grupo
Brasileiro artilheiro em Singapura quase fechou com o Vasco
Atacante fez carreira em Singapura
Bastidores: clima da eleição do Vasco aponta para pacificação política no clube
Diferentemente de disputas marcadas por conflitos e acusações no passado, votação deste sábado foi marcada pelo diálogo e pela tranquilidade entre as chapas
Fala de jogador do Vasco viraliza após vitória: 'Não tem como'
Com a vitória, o Gigante da Colina está empatado em pontos com o São Paulo
Além da vitória de Pedrinho: entenda a importância do segundo lugar na eleição do Vasco
Com a reeleição do atual presidente tratada como favoritismo, a disputa pela segunda colocação também tinha peso político
Reeleito, Pedrinho destaca acordo com novo investidor: 'Potencial financeiro quase infinito'
Presidente foi reeleito para o triênio 2027-2029 com 4.575 votos
Pedro Emanuel freia empolgação no Vasco após vitória: 'Vamos passo a passo'
Treinador prioriza permanência na Série A, explica mudanças no ataque e comenta saída de Robert Renan
Torcedores do Botafogo ligam alerta após triunfo do Vasco
Cruz-Maltino iguala pontos com São Paulo no Brasileirão
Loide Augusto celebra retorno ao Vasco com assistência e desabafa: 'Sensação de alívio'
Atacante angolano deu assistência para o segundo gol de Bruno Duarte na vitória sobre a Chapecoense
Pedrinho é reeleito presidente do Vasco para o triênio
O atual mandatário venceu a disputa contra Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto
Lance em jogo do Vasco leva torcedores à loucura: 'Impossível'
Confronto aconteceu na Arena Condá, em Chapecó
Veja gol em Chapecoense x Vasco: Bruno Duarte marca o segundo
Confronto está acontecendo na Arena Condá, em Chapecó
Vasco vence a Chapecoense e mantém sonho da Libertadores vivo
Bruno Duarte marcou duas vezes e trouxe a vitória do Cruz-Maltino na Arena Condá em jogo atrasado do Brasileirão
Com quatro atacantes, Vasco está definido para enfrentar a Chapecoense; veja a escalação
Cruz-Maltino entra em campo às 20h30 (de Brasília) na Arena Condá
Pedrinho explica cobrança à CBF após Vasco x Palmeiras e defende mudanças na formação de árbitros
Presidente afirmou que profissionais do VAR precisam ter vivência prática no futebol para interpretar os lances
Vasco e Botafogo eliminam Flamengo e Fluminense e fazem final do Carioca Sub-20
Cruz-Maltino avança pela melhor campanha, enquanto Alvinegro supera o Fluminense
Estrangeiros reagem à atuação de Andrey Santos, ex-Vasco, pelo Brasil: 'Não merece'
Jogador foi titular na partida
Eleições do Vasco: conheça os quatro candidatos à presidência e suas ideias
Pedrinho, Pedro Strozenberg, Sérgio Frias e Raul Lima Neto disputam a presidência