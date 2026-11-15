Além da vitória de Pedrinho: entenda a importância do segundo lugar na eleição do Vasco

A eleição do Vasco deste sábado (14) tinha um favorito claro à presidência: Pedrinho. O atual mandatário confirmou as expectativas, venceu o pleito e garantiu mais um mandato à frente do clube associativo. Mas, em uma disputa na qual a reeleição era considerada o cenário mais provável, havia outra briga importante nos bastidores eleitorais: a segunda colocação.

O motivo está na composição do Conselho Deliberativo. Pelo modelo eleitoral do Vasco, a chapa vencedora garante 120 cadeiras no órgão, enquanto a segunda colocada conquista outras 30. Portanto, terminar logo atrás de Pedrinho não representava apenas uma posição na classificação, mas a oportunidade de garantir espaço na estrutura política do clube.

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Foi o que conseguiu Sérgio Frias, da chapa "O Vasco é Eterno". Ao terminar na segunda colocação, o candidato assegurou à sua chapa o direito de indicar 30 representantes para o Conselho Deliberativo. As demais candidaturas não conquistaram cadeiras nessa divisão.

Sérgio Frias foi o candidato da chapa "O Vasco é eterno" (Foto: Divulgação)

Na prática, a representação permite que o grupo participe das discussões e das votações de pautas relevantes para o futuro do Vasco. O Conselho Deliberativo é um dos principais espaços de decisão política e institucional do clube, o que torna a conquista especialmente relevante para uma candidatura que não conseguiu chegar à presidência.

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Após o resultado, Sérgio Frias destacou a importância de garantir representatividade a diferentes grupos no Conselho Deliberativo do Vasco. Atualmente, a previsão é de 30 cadeiras, embora o número possa sofrer alterações em razão da entrada de novos beneméritos e da substituição de conselheiros falecidos, o que pode permitir a indicação de mais nomes além das vagas inicialmente garantidas.

O candidato ressaltou que a ampliação da representação permite dar voz a grupos que hoje ocupam uma posição minoritária no clube.

- Com um grupo maior, com maior possibilidade de discussão, de ter pluralidade de argumentos e de trazer para um âmbito maior esse centro de debate, é claro que é muito importante ter 30 e poucas cadeiras. (...) É muito importante que esse grupo, que hoje é minoria, também seja ouvido, com pontos de vista que, em outros momentos, talvez não tenham sido compreendidos. Isso porque era uma minoria com pouca representatividade em número de pessoas e, consequentemente, com pouca possibilidade de ampliar esse debate.

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Embora Pedrinho tenha confirmado o favoritismo e garantido a continuidade de sua gestão, a disputa pela segunda colocação também tinha um objetivo concreto. Para Frias, terminar atrás do atual presidente significou garantir presença e voz nas decisões do Vasco pelos próximos três anos.