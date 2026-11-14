Pedrinho é reeleito presidente do Vasco para o triênio

Pedrinho seguirá na presidência do Vasco. O atual mandatário foi reeleito neste sábado (14), após vencer a eleição do clube associativo para o triênio 2027-2029. Representante da chapa Sempre Vasco, o ex-jogador teve 4575 votos, superando os outros três candidatos que disputaram o pleito.

Ao todo, 5.875 sócios participaram da votação, realizada em formato híbrido, com opções presencial, na sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro, e on-line.

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A eleição contou com quatro chapas na disputa. Além de Pedrinho, concorreram Pedro Strozenberg, da Vasco dos Vascaínos, Sérgio Frias, da O Vasco é Eterno, e Raul Lima Neto, da O Vasco é pra Quem Acredita.

Confira a votação de cada candidato:

Pedrinho (Sempre Vasco): 4575

Raul Lima Neto (O Vasco é pra Quem Acredita): 452

Sérgio Frias (O Vasco é Eterno): 480

Pedro Strozenberg (Vasco dos Vascaínos): 323

Brancos: 18

Nulos: 27

Segundo mandato de Pedrinho

Ídolo histórico do Cruz-Maltino, Pedrinho chegou à presidência em novembro de 2023 e assumiu oficialmente o cargo em janeiro de 2024. Antes de ocupar a função, o ex-jogador trabalhou como comentarista esportivo e deixou a televisão para disputar o comando do clube.

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Durante seu primeiro mandato, um dos principais acontecimentos foi o processo de afastamento da 777 Partners do controle da Vasco SAF, em 2024. Posteriormente, a gestão também conduziu o processo de negociação de 90% das ações da empresa para a Almirante Participações, ligada ao empresário Marcos Faria Lamacchia, negócio aprovado pelos sócios em outubro de 2026.

Pedrinho em entrevista na Sede do Calabouço (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Com a reeleição, Pedrinho terá mais três anos à frente do associativo, em um cenário diferente do primeiro mandato. Com a mudança no controle da SAF, a relação entre o clube associativo e o novo investidor será um dos principais desafios da próxima gestão.

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Além disso, questões como a reforma de São Januário, a fiscalização do contrato da SAF, o programa de sócios e a administração das modalidades olímpicas que permanecem sob responsabilidade do clube associativo estarão entre os temas importantes do novo ciclo.

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