Reformulação no elenco ou reforços pontuais? Os planos do Vasco para a próxima janela
Com a chegada da Almirante Participações S.A., Cruz-Maltino pretende elevar o nível do grupo
A vitória sobre a Chapecoense, no último sábado (14), manteve vivo o sonho do Vasco de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Enquanto a equipe de Pedro Emanuel disputa os últimos compromissos da temporada, o clube também começa a direcionar suas atenções para o planejamento de 2027, ano que marcará o início de uma nova etapa com a chegada da Almirante Participações S.A., empresa de Marcos Lamacchia que assumirá o controle da SAF cruz-maltina.
A expectativa em torno do novo investidor naturalmente aumenta a curiosidade do torcedor sobre o futuro do elenco. Mário Junqueira, sócio de Lamacchia e presidente da Almirante, já afirmou que o Vasco terá o "maior projeto de futebol da América do Sul". Mas isso significa uma reformulação completa do grupo, com uma grande quantidade de contratações?
A resposta, neste primeiro momento, é não. O planejamento do Vasco não prevê uma mudança radical no elenco. A ideia é preservar uma base considerada competitiva e realizar contratações pontuais para elevar o nível técnico da equipe titular e aumentar as opções à disposição da comissão técnica.
A avaliação interna passa por identificar carências específicas, além de observar possíveis saídas e oportunidades de mercado. O Lance! apresenta um panorama do planejamento cruz-maltino para cada setor do campo.
Goleiros: busca por concorrência para Léo Jardim
A posição de goleiro é uma das que devem receber atenção do Vasco. O clube pretende contratar um jogador para disputar posição com Léo Jardim e oferecer uma alternativa mais confiável ao titular.
A ideia, entretanto, não é necessariamente buscar um nome da mesma prateleira salarial do camisa 1, que possui um dos maiores vencimentos entre os goleiros do futebol brasileiro. O objetivo é encontrar um atleta capaz de exercer a função de reserva imediato e oferecer concorrência ao titular.
Daniel Fuzato e Pablo não permanecem para 2027, com o encerramento de seus vínculos. Já Phillipe Gabriel ainda é considerado muito jovem para assumir a responsabilidade de ser a principal alternativa a Léo Jardim.
Laterais: direita encaminhada e esquerda com indefinições
Na lateral direita, o cenário é de continuidade. Paulo Henrique e Puma Rodríguez devem permanecer no elenco para a próxima temporada. A posição, portanto, não aparece como uma das prioridades do Vasco no mercado.
O panorama é diferente do outro lado. Na lateral esquerda, há mais indefinições, principalmente pela situação de Cuiabano. Emprestado pelo Nottingham Forest, o jogador tem valor de compra fixado em 10 milhões de euros. O Vasco, porém, não pretende desembolsar essa quantia e tenta negociar a permanência por aproximadamente 7 milhões de euros.
O clube já apresentou uma proposta nesse valor, que não foi aceita pelos ingleses. As conversas continuam, e existe interesse das partes em encontrar um denominador comum para a transferência em definitivo.
➡️ Reeleito, Pedrinho destaca acordo com novo investidor: 'Potencial financeiro quase infinito'
Além de Cuiabano, o Vasco tem outras alternativas. Lucas Piton também integra o elenco, mas pode deixar São Januário caso receba uma proposta considerada interessante. Caso o jogador deixe o Vasco, o clube pode ir buscar uma reposição.
Paulinho, que chegou na janela do meio do ano vindo do América-MG, é visto internamente como uma opção mais adequada para exercer a função de ala em um sistema com três zagueiros, principalmente pelas características ofensivas. A avaliação é de que o jogador ainda precisa evoluir defensivamente para atuar como lateral em uma linha de quatro. Outra possibilidade é Avellar, que sobe das categorias de base após conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e já conhece a estrutura do clube.
Zagueiros: Robert Renan fica, e lado direito gera dúvidas
Na zaga, o Vasco tem uma situação mais encaminhada pelo lado esquerdo. O clube já informou ao Zenit que pretende contratar Robert Renan em definitivo. Emprestado pelos russos, o zagueiro de 23 anos, que é um dos destaques do Vasco na temporada, é considerado um dos pilares do time nesta nova fase.
A possibilidade de contratar mais um jogador para a posição também existe. Lucas Freitas, atualmente no elenco, tem situação em aberto e pode receber propostas na próxima janela. Caso deixe o clube, a tendência é que o Vasco avalie a chegada de uma alternativa para disputar espaço com Robert Renan.
Pelo lado direito, a avaliação é de maior necessidade de atenção. Atualmente titular, Saldivia apresenta oscilações ao longo da temporada e ainda gera dúvidas sobre a capacidade de oferecer regularidade ao setor.
Outro nome é Gabriel Pereira, emprestado até o meio de 2027. O contrato prevê uma obrigação de compra caso o defensor atinja a marca de 60% dos jogos como titular. Até aqui, entretanto, o jogador foi titular em apenas duas partidas, e ainda não conseguiu se firmar na equipe.
Já Cuesta não deve permanecer. Emprestado pelo Galatasaray, o colombiano retornará ao clube turco ao fim do vínculo.
A posição será observada pelo departamento de futebol, embora não exista, neste momento, uma definição sobre a contratação de um novo titular.
➡️ Além da vitória de Pedrinho: entenda a importância do segundo lugar na eleição do Vasco
Meio-campo: base titular consolidada e busca por opções
O meio-campo é um dos setores que apresentam maior estabilidade na formação titular. Sosa, Thiago Mendes e Lescano formam uma base que o Vasco pretende preservar para a próxima temporada.
Isso não significa, porém, que o clube deixará de buscar reforços. A intenção é aumentar as alternativas e dar mais profundidade ao setor, especialmente diante das saídas previstas.
Um dos nomes em negociação é Lucas Rodrigues, do Goiás. O jogador é visto como uma opção para atuar como segundo homem de meio-campo, com características de um camisa 8. As conversas entre os clubes continuam.
Por outro lado, alguns jogadores não devem permanecer. Jair recebeu uma proposta de renovação, mas não houve acordo com o atleta. Rojas, emprestado pelo Monterrey, também retornará ao clube mexicano. Tchê Tchê não vai renovar contrato e não fica para 2027. Já Matheus Carvalho e Barros têm seus futuros em aberto.
A tendência, portanto, é de um setor que não necessariamente receberá contratações para modificar a estrutura titular, mas que poderá ganhar novas peças para aumentar a competitividade interna e possibilitar um banco de reservas mais encorpado.
Pontas: possibilidade de saída de Andrés Gómez e busca por reforços
O ataque é outro setor que pode passar por mudanças importantes. O principal ponto de atenção envolve Andrés Gómez, que desperta interesse do mercado europeu e tem a possibilidade de deixar São Januário caso receba uma proposta.
O atacante nunca escondeu o desejo de voltar a atuar na Europa e via no Vasco como uma oportunidade para se destacar e chamar a atenção de clubes do continente. Existe uma expectativa de seu estafe pela chegada de uma oferta.
➡️ Bastidores: clima da eleição do Vasco aponta para pacificação política no clube
Além dele, o Vasco pretende ouvir propostas por outros jogadores do setor, como Adson, Nuno Moreira e David. A movimentação também abre espaço para a chegada de reforços, e a contratação de jogadores de lado de campo está entre as prioridades do planejamento. A avaliação é de que o elenco precisa de mais alternativas para as pontas, independentemente de eventuais saídas.
Centroavantes: Carlos Vinícius encaminhado
Na referência do ataque, o Vasco já trabalha para reforçar o setor. A negociação com Carlos Vinícius está bastante encaminhada, e a expectativa é que o atacante se torne uma das opções para a posição em 2027.
Caso a contratação seja concretizada, o elenco deverá contar inicialmente com três alternativas para a função: Carlos Vinícius, Bruno Duarte e Brenner.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Bruno Duarte ganhou destaque recentemente ao marcar dois gols na vitória sobre a Chapecoense, enquanto Brenner também está nos planos para a próxima temporada. Já no caso de Brenner, a diretoria acredita na recuperação do atacante para 2027.
Diferentemente de outros setores, a posição de centroavante tem um cenário mais definido no planejamento, com a chegada de um novo nome para aumentar as opções ofensivas.
Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre