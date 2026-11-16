A vitória sobre a Chapecoense, no último sábado (14), manteve vivo o sonho do Vasco de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. Enquanto a equipe de Pedro Emanuel disputa os últimos compromissos da temporada, o clube também começa a direcionar suas atenções para o planejamento de 2027, ano que marcará o início de uma nova etapa com a chegada da Almirante Participações S.A., empresa de Marcos Lamacchia que assumirá o controle da SAF cruz-maltina.

A expectativa em torno do novo investidor naturalmente aumenta a curiosidade do torcedor sobre o futuro do elenco. Mário Junqueira, sócio de Lamacchia e presidente da Almirante, já afirmou que o Vasco terá o "maior projeto de futebol da América do Sul". Mas isso significa uma reformulação completa do grupo, com uma grande quantidade de contratações?

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A resposta, neste primeiro momento, é não. O planejamento do Vasco não prevê uma mudança radical no elenco. A ideia é preservar uma base considerada competitiva e realizar contratações pontuais para elevar o nível técnico da equipe titular e aumentar as opções à disposição da comissão técnica.

A avaliação interna passa por identificar carências específicas, além de observar possíveis saídas e oportunidades de mercado. O Lance! apresenta um panorama do planejamento cruz-maltino para cada setor do campo.

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Goleiros: busca por concorrência para Léo Jardim

A posição de goleiro é uma das que devem receber atenção do Vasco. O clube pretende contratar um jogador para disputar posição com Léo Jardim e oferecer uma alternativa mais confiável ao titular.

A ideia, entretanto, não é necessariamente buscar um nome da mesma prateleira salarial do camisa 1, que possui um dos maiores vencimentos entre os goleiros do futebol brasileiro. O objetivo é encontrar um atleta capaz de exercer a função de reserva imediato e oferecer concorrência ao titular.

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Daniel Fuzato e Pablo não permanecem para 2027, com o encerramento de seus vínculos. Já Phillipe Gabriel ainda é considerado muito jovem para assumir a responsabilidade de ser a principal alternativa a Léo Jardim.

O goleiro Leo Jardim gesticula na queda do Vasco para o Boca (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

Laterais: direita encaminhada e esquerda com indefinições

Na lateral direita, o cenário é de continuidade. Paulo Henrique e Puma Rodríguez devem permanecer no elenco para a próxima temporada. A posição, portanto, não aparece como uma das prioridades do Vasco no mercado.

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O panorama é diferente do outro lado. Na lateral esquerda, há mais indefinições, principalmente pela situação de Cuiabano. Emprestado pelo Nottingham Forest, o jogador tem valor de compra fixado em 10 milhões de euros. O Vasco, porém, não pretende desembolsar essa quantia e tenta negociar a permanência por aproximadamente 7 milhões de euros.

O clube já apresentou uma proposta nesse valor, que não foi aceita pelos ingleses. As conversas continuam, e existe interesse das partes em encontrar um denominador comum para a transferência em definitivo.

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Além de Cuiabano, o Vasco tem outras alternativas. Lucas Piton também integra o elenco, mas pode deixar São Januário caso receba uma proposta considerada interessante. Caso o jogador deixe o Vasco, o clube pode ir buscar uma reposição.

Paulinho, que chegou na janela do meio do ano vindo do América-MG, é visto internamente como uma opção mais adequada para exercer a função de ala em um sistema com três zagueiros, principalmente pelas características ofensivas. A avaliação é de que o jogador ainda precisa evoluir defensivamente para atuar como lateral em uma linha de quatro. Outra possibilidade é Avellar, que sobe das categorias de base após conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20 e já conhece a estrutura do clube.

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Zagueiros: Robert Renan fica, e lado direito gera dúvidas

Na zaga, o Vasco tem uma situação mais encaminhada pelo lado esquerdo. O clube já informou ao Zenit que pretende contratar Robert Renan em definitivo. Emprestado pelos russos, o zagueiro de 23 anos, que é um dos destaques do Vasco na temporada, é considerado um dos pilares do time nesta nova fase.

Robert Renan e Cuiabano comemoram vitória do Vasco (Foto: Reprodução)

A possibilidade de contratar mais um jogador para a posição também existe. Lucas Freitas, atualmente no elenco, tem situação em aberto e pode receber propostas na próxima janela. Caso deixe o clube, a tendência é que o Vasco avalie a chegada de uma alternativa para disputar espaço com Robert Renan.

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Pelo lado direito, a avaliação é de maior necessidade de atenção. Atualmente titular, Saldivia apresenta oscilações ao longo da temporada e ainda gera dúvidas sobre a capacidade de oferecer regularidade ao setor.

Outro nome é Gabriel Pereira, emprestado até o meio de 2027. O contrato prevê uma obrigação de compra caso o defensor atinja a marca de 60% dos jogos como titular. Até aqui, entretanto, o jogador foi titular em apenas duas partidas, e ainda não conseguiu se firmar na equipe.

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Já Cuesta não deve permanecer. Emprestado pelo Galatasaray, o colombiano retornará ao clube turco ao fim do vínculo.

A posição será observada pelo departamento de futebol, embora não exista, neste momento, uma definição sobre a contratação de um novo titular.

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Meio-campo: base titular consolidada e busca por opções

O meio-campo é um dos setores que apresentam maior estabilidade na formação titular. Sosa, Thiago Mendes e Lescano formam uma base que o Vasco pretende preservar para a próxima temporada.

Isso não significa, porém, que o clube deixará de buscar reforços. A intenção é aumentar as alternativas e dar mais profundidade ao setor, especialmente diante das saídas previstas.

Um dos nomes em negociação é Lucas Rodrigues, do Goiás. O jogador é visto como uma opção para atuar como segundo homem de meio-campo, com características de um camisa 8. As conversas entre os clubes continuam.

Lucas Rodrigues tem cinco jogos pela Seleção Brasileira sub-20 (Foto: Reprodução)<br>

Por outro lado, alguns jogadores não devem permanecer. Jair recebeu uma proposta de renovação, mas não houve acordo com o atleta. Rojas, emprestado pelo Monterrey, também retornará ao clube mexicano. Tchê Tchê não vai renovar contrato e não fica para 2027. Já Matheus Carvalho e Barros têm seus futuros em aberto.

A tendência, portanto, é de um setor que não necessariamente receberá contratações para modificar a estrutura titular, mas que poderá ganhar novas peças para aumentar a competitividade interna e possibilitar um banco de reservas mais encorpado.

Pontas: possibilidade de saída de Andrés Gómez e busca por reforços

O ataque é outro setor que pode passar por mudanças importantes. O principal ponto de atenção envolve Andrés Gómez, que desperta interesse do mercado europeu e tem a possibilidade de deixar São Januário caso receba uma proposta.

O atacante nunca escondeu o desejo de voltar a atuar na Europa e via no Vasco como uma oportunidade para se destacar e chamar a atenção de clubes do continente. Existe uma expectativa de seu estafe pela chegada de uma oferta.

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Além dele, o Vasco pretende ouvir propostas por outros jogadores do setor, como Adson, Nuno Moreira e David. A movimentação também abre espaço para a chegada de reforços, e a contratação de jogadores de lado de campo está entre as prioridades do planejamento. A avaliação é de que o elenco precisa de mais alternativas para as pontas, independentemente de eventuais saídas.

Centroavantes: Carlos Vinícius encaminhado

Na referência do ataque, o Vasco já trabalha para reforçar o setor. A negociação com Carlos Vinícius está bastante encaminhada, e a expectativa é que o atacante se torne uma das opções para a posição em 2027.

Caso a contratação seja concretizada, o elenco deverá contar inicialmente com três alternativas para a função: Carlos Vinícius, Bruno Duarte e Brenner.

Alan Franco e Carlos Vinícius (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Bruno Duarte ganhou destaque recentemente ao marcar dois gols na vitória sobre a Chapecoense, enquanto Brenner também está nos planos para a próxima temporada. Já no caso de Brenner, a diretoria acredita na recuperação do atacante para 2027.

Diferentemente de outros setores, a posição de centroavante tem um cenário mais definido no planejamento, com a chegada de um novo nome para aumentar as opções ofensivas.

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