O Flamengo entrou na reta decisiva do Brasileirão e já faz as contas para conquistar mais um título nacional. Durante o programa Memengo, da FlamengoTV, o apresentador Reikrauss projetou o caminho rubro-negro até a taça e aproveitou para provocar o Palmeiras. Ao falar sobre a possibilidade de o clube conquistar o campeonato, disparou: "O maior campeão brasileiro da história, no campo. Sem fax, sem essas paradas aí".

Na avaliação de Reikrauss, o Flamengo precisa vencer os dois próximos compromissos para encaminhar a conquista do Brasileirão. Ao listar os quatro adversários que ainda restam na competição (Athletico, Palmeiras, Coritiba e Chapecoense), o apresentador incluiu uma vitória sobre o Alviverde em suas contas para o título.

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— Na minha matemática, se o Flamengo vencer esses dois próximos jogos, é campeão", afirmou. Na sequência, reforçou a provocação: "O maior campeão brasileiro da história, no campo. Sem fax, sem essas paradas aí. O maior campeão da história vai ser o Colossal Clube de Regatas do Flamengo. Deca! Decacampeão — disse o rubro-negro.

Reikrauss faz a matemática do título no Memengo #79: quatro jogos pela frente e dois decisivos. #FlamengoTV #Memengo https://t.co/UW7svQpByt — Flamengo (@Flamengo) November 16, 2026

Com nove títulos do Brasileirão, o Flamengo vai em busca da 10ª taça. O time carioca foi campeão nos anos 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025.

Jogadores de Flamengo e Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Entenda a provocação sobre o fax

A expressão utilizada pelo apresentador faz referência a uma provocação recorrente de torcedores rivais do Palmeiras. O termo ganhou força após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhecer, em 2010, os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa (Taça de Prata) como conquistas do Campeonato Brasileiro.

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Criada em 1959, a Taça Brasil reunia representantes estaduais em um formato eliminatório, semelhante ao modelo inicial da Copa do Brasil. Os campeões de Rio de Janeiro e São Paulo entravam em fases mais avançadas da disputa.

Desde então, rivais passaram a utilizar a expressão "título por fax" para ironizar o reconhecimento das conquistas históricas. Foi nesse contexto que Reikrauss utilizou a frase ao projetar o possível título brasileiro do Flamengo.

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