Vasco e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Para o confronto, a equipe argentina terá seis desfalques: Marchesín, Leandro Paredes, Tomás Aranda, Tomás Belmonte, Bareiro e Velasco.

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Em coletiva de imprensa, já na Argentina, o volante Santiago Sosa comentou a ausência de Paredes, considerado uma das principais peças do meio-campo do Boca Juniors. O jogador destacou a importância do argentino para a organização da equipe e apontou a baixa como um fator que o Vasco pode aproveitar na partida.

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— Sabemos que o Boca é uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Não vão contar com o Paredes, o que é uma vantagem para nós. É quem gerencia todo o jogo do Boca, na minha opinião, é o melhor jogador. Temos que aproveitar essa parte e nos concentrarmos em nosso jogo. Tomara que esse gol chegue — declarou Sosa.

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O meio-campista Leandro Paredes contra o Union de Santa Fe no estádio La Bombonera no dia 2 de outubro de 2026 (Foto de Alejandro PAGNI / AFP)

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Outra ausência importante é a de Tomás Aranda. Aos 19 anos, o camisa 10 é considerado uma das principais promessas do clube argentino e também ficará fora do duelo contra o Cruz-Maltino.

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Velasco e Tomás Belmonte são outras baixas relevantes para o técnico Rodolfo Arruabarrena, já que ambos têm participação importante na equipe. Marchesín e Bareiro completam a lista de desfalques do Boca Juniors para o primeiro encontro da semifinal.

Aranda do Boca em campo (Foto: Divulgação)

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Provável escalação do Boca Juniors

Com as ausências, o Boca Juniors deve ir a campo com Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera e Blanco; Ascacíbar, Delgado e Palacios (Alarcón); Villa, Flores e Valencia.

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O jogo de volta da semifinal está marcado para o dia 20 de outubro. O Vasco busca um resultado positivo na Argentina para chegar em vantagem à decisão da vaga na final da Copa Sul-Americana.

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