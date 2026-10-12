Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Equipes disputam o primeiro jogo
Boca Juniors e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão do SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+.
➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Como chegam Boca Juniors x Vasco?
O Vasco chega ao confronto sem perder há cinco jogos. Na rodada mais recente, a equipe empatou por 0 a 0 com o Remo, em São Januário. Antes disso, venceu o Botafogo por 2 a 1, também pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com o atacante Colidio, que não está inscrito na competição. Por outro lado, Bruno Duarte e Brenner, que desfalcaram a equipe diante do Remo, voltam a ficar à disposição. Barros e Spinelli, por sua vez, ficam de fora devido a problemas físicos.
Do outro lado, o Boca Juniors vive uma sequência de 17 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e nove empates. Apesar do bom momento, o técnico Rodolfo Arruabarrena enfrenta problemas para escalar a equipe. A principal baixa é o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na região posterior da coxa direita, nos isquiotibiais, e tem a expectativa de também desfalcar o time no confronto de volta.
Além de Paredes, Alan Velasco, que apresenta um edema muscular, e Tomás Belmonte, que enfrenta problemas no menisco, também são dúvidas para o duelo e têm poucas chances de aparecer na lista de relacionados.
✅ FICHA TÉCNICA
BOCA JUNIORS X VASCO
SUL-AMERICANA - SEMIFINAIS
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: La Bombonera
🟨 Árbitro: Piero Maza
🚩 Assistentes: José Retamal e Carlos Poblete
🖥️ VAR: José Cabero
Provável escalação do Boca Juniors (Técnico: Rodolfo Arruabarrena)
Montero; Braida, Di Lollo, Marco Pellegrino (Figal) e Lautaro Blanco; Alarcón (Battaglia), Milton Delgado e Carlos Palacios; Villa, Romero (Flores) e Enner Valencia.
Provável escalação do Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Andrés Gómez, Adson e Bruno Duarte.
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