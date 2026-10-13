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Vasco x Boca: Justiça do Rio volta a determinar jogo no Maracanã

Dupla Fla-Flu ainda não se manifestou sobre a determinação

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 08:27
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Maracanã iluminado à frente do pôr do sol do Rio de Janeiro
Maracanã já recebeu duas finais de Copa do Mundo e uma de Jogos Olímpicos (Foto: Acervo Maracanã)

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) voltou a determinar que o Maracanã seja o palco do confronto entre Vasco e Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A decisão foi assinada por volta das 7h10 desta terça-feira (13) pelo desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, do Órgão Especial do tribunal. A informação foi divulgada pelo jornalista Diogo Dantas.

Com a nova determinação, fica restabelecida a decisão judicial que obriga a Fla-Flu Serviços S.A., responsável pela administração do estádio, a disponibilizar o Maracanã para a partida, marcada para o dia 20 de outubro, às 21h30.

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No documento, o magistrado reconsiderou o posicionamento anterior e voltou a conceder validade à tutela recursal antecipada que garantia a realização do jogo no estádio. A medida levou em conta fatores relacionados à organização do evento, especialmente a segurança pública e a proximidade da data do confronto.

As autoridades de segurança já haviam indicado o Maracanã como a alternativa mais adequada para receber a partida. Outro aspecto considerado foi a comercialização de ingressos: mais de 46 mil entradas já haviam sido vendidas, o que tornaria mais complexa uma eventual mudança de local a poucos dias do jogo.

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A definição encerra, ao menos neste momento, a disputa judicial sobre o estádio que receberá o duelo decisivo entre as equipes. O confronto é válido pela volta da semifinal da Sul-Americana, e o Vasco busca avançar à decisão do torneio continental diante de sua torcida.

Jogo de basquete também será afetado

A decisão do TJ-RJ também determina uma mudança na programação esportiva prevista para o mesmo dia. A partida de basquete entre Flamengo e Botafogo, que seria disputada no Maracanãzinho em 20 de outubro, deverá ser transferida para outro local ou remarcada para um horário que não coincida com o duelo entre Vasco e Boca Juniors.

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A medida busca evitar a realização simultânea dos dois eventos esportivos no complexo do Maracanã, diante das questões de segurança e logística envolvidas na partida internacional.

Assim, o estádio volta a ser confirmado como sede do confronto entre brasileiros e argentinos, marcado para as 21h30 da próxima terça-feira.

Gramado do Maracanã
Vasco x Boca: Justiça do Rio determina que partida seja no Maracanã (Foto: Daniel Brasil/Maracanã)
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