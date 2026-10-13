Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como assistir Boca Juniors x Vasco no Paramount+?

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 18:00
Favorite o Lance! no Google
Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana
Ind. Santa Fe e Vasco pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco.)

Boca Juniors e Vasco se enfrentam nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana. O confronto, válido pela semifinal do torneio, terá transmissão do SBT, SBT Sports (YouTube) e Paramount+,

+ Clique para assistir no Paramount+ com 30 dias grátis!

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Paramount+ em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo pela Libertadores para seus assinantes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco do Vasco e torcida comemorando classificação na Sul-Americana
Elenco do Vasco e torcida comemorando classificação na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Como chegam Boca Juniors x Vasco?

O Vasco chega ao confronto sem perder há cinco jogos. Na rodada mais recente, a equipe empatou por 0 a 0 com o Remo, em São Januário. Antes disso, venceu o Botafogo por 2 a 1, também pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Pedro Emanuel não poderá contar com o atacante Colidio, que não está inscrito na competição. Por outro lado, Bruno Duarte e Brenner, que desfalcaram a equipe diante do Remo, voltam a ficar à disposição. Barros e Spinelli, por sua vez, ficam de fora devido a problemas físicos.

➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Do outro lado, o Boca Juniors vive uma sequência de 17 jogos de invencibilidade, com oito vitórias e nove empates. Apesar do bom momento, o técnico Rodolfo Arruabarrena enfrenta problemas para escalar a equipe. A principal baixa é o volante Leandro Paredes, que sofreu uma lesão muscular de grau dois na região posterior da coxa direita, nos isquiotibiais, e tem a expectativa de também desfalcar o time no confronto de volta.

continua após a publicidade

Além de Paredes, Alan Velasco, que apresenta um edema muscular, e Tomás Belmonte, que enfrenta problemas no menisco, também são dúvidas para o duelo e têm poucas chances de aparecer na lista de relacionados.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Maracanã antes de Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil

Vasco

Vasco esgota ingressos para semifinal contra o Boca Juniors no Maracanã

Há 2 horas
Foto do Estádio do Maracanã tirada do nível do gramado

Vasco

Vasco x Boca: Conmebol se irrita com impasse e poderá levar jogo para o Paraguai

Há 3 horas
Maracanã iluminado à frente do pôr do sol do Rio de Janeiro

Vasco

Vasco x Boca: Justiça do Rio volta a determinar jogo no Maracanã

Há 9 horas
Jorginho Paulista comemora gol marcado pelo Vasco

Vasco

Entre Vasco e Boca: Jorginho Paulista viveu os dois lados do confronto e projeta semifinal

Há 10 horas
Equipe do Vasco perfilada para o confronto contra o Ind. Santa Fe pela Sul-Americana.

Fora de Campo

IA crava placar de Boca Juniors x Vasco pela Sul-Americana

Há 11 horas
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Vasco

Sem Colidio, Vasco busca alternativa para montar ataque contra o Boca Juniors; veja provável escalação

Há 22 horas
Mais LANCE!
Felipe e Pedrinho, diretor técnico e presidente do Vasco

Vasco e Boca Juniors apostam em ídolos na gestão do futebol

Copa Sul-Americana 2026 - Boca Juniors x Vasco

Boca Juniors x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Santiago Sosa dá entrevista na Argentina

Sosa vê ausência de atleta como vantagem para o Vasco contra o Boca: 'É o melhor jogador'

Rodolfo Arruabarrena, "El Vasco", na partida entre Boca e Santa Fe

'El Vasco': treinador do Boca Juniors tem apelido igual ao adversário da Sul-Americana

Riquelem e Pedrinho se enfrentaram em 2001 e são presidentes de seus clubes desde 2023

Pedrinho x Riquelme: de adversários em campo a presidentes de Vasco e Boca Juniors

Primeira partida entre Vasco e Boca pela Libertadores

Vasco enfrenta o Boca Juniors pela quinta vez e busca primeira vitória

Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro

Vasco convoca sócios para votar venda da SAF a empresa de Marcos Lamacchia

Brenner embarca com Vasco para duelo contra Boca Juniors

Brenner e Bruno Duarte viajam com o Vasco para jogo contra Boca Juniors

Cauan Barros, volante do Vasco

Jogador do Vasco sofre acidente e não enfrenta o Boca Jrs pela Sul-Americana

Spinelli lamenta chance perdida em Vasco x Remo

Vasco ainda corre risco de rebaixamento? Veja números das últimas edições do Brasileirão

Pedro Emanuel em entrevista coletiva (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

Pedro Emanuel admite influência do Boca em empate do Vasco: 'Pouco do foco'

Léo Jardim em ação em Vasco 0x0 Remo pelo Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Léo Jardim lamenta resultado do Vasco e projeta duelo contra o Boca

David em ação durante Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Vasco aponta culpado por empate com o Remo: 'Errou'