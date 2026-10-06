O Conselho Deliberativo do Vasco aprovou, nesta terça-feira (6), a proposta da Almirante Participações para a aquisição do controle da SAF do clube. A reta final da sessão, no entanto, foi marcada por momentos de tensão entre conselheiros.

➡️ Nilton Santos ganha força como palco de Vasco x Boca Juniors após negativas a São Januário e Maracanã

Durante a votação que definiria a aprovação da operação, o conselheiro Pedro Sampaio acusou o presidente Pedrinho de ter "ganhado dinheiro" com a venda da SAF.

continua após a publicidade

A declaração provocou uma reação imediata do presidente vascaíno, que se revoltou e respondeu. O ambiente ficou ainda mais tenso, com gritaria entre os presentes.

- Você vai provar em juízo! Você vai provar em juízo! Você é moleque! Você falou que eu levei dinheiro? Me espera que eu vou falar com você! Você me acusou e vai ter que provar! Foi uma acusação grave e você vai ter que provar - disse Pedrinho durante o bate-boca.

continua após a publicidade

➡️ Quem é a joia do Boca Juniors, adversário do Vasco na Sul-Americana, elogiada pelo técnico da Argentina

Apesar do episódio, a votação prosseguiu e o Conselho Deliberativo aprovou a proposta da Almirante Participações. A decisão representa mais um passo no processo de mudança do controle societário da SAF vascaína.

Reuniao do conselho deliberativo do Vasco (Foto: Reprodução)

➡️ Vasco substitui patrocinador no uniforme em adequação à MP das Bets

Do lado de fora do local da votação, torcedores que compareceram para apoiar a venda da SAF também se manifestaram. Após o resultado, houve protestos direcionados aos conselheiros que votaram contra a proposta de mudança no controle da empresa.

continua após a publicidade

A operação, porém, ainda não está concluída. A proposta precisa ser submetida à aprovação dos sócios do clube em Assembleia Geral. Inicialmente, o encontro estava previsto para o dia 24 de outubro. A data, entretanto, precisará ser alterada, já que o Vasco tem partida contra o Corinthians prevista para o mesmo dia.

➡️ Pedrinho abre o jogo sobre novo investidor do Vasco: 'Dinheiro infinito'

📲 Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.