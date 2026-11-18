Vasco acertou a contratação em definitivo de Robert Renan. O clube carioca concluiu o processo de compra junto ao Zenit, da Rússia, após exercer a opção de compra prevista no contrato de empréstimo. A operação está avaliada em 8 milhões de euros (R$ 50,9 milhões na cotação atual), e o defensor passará a ter vínculo definitivo com o Cruz-Maltino a partir de janeiro de 2027.

➡️Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Para concretizar o negócio, o Vasco já sinalizou com o pagamento de uma quantia de entrada. O restante do valor será quitado de forma parcelada ao longo do próximo ano, conforme as condições estabelecidas entre os clubes.

continua após a publicidade

A permanência de Robert Renan era tratada como uma das prioridades do novo projeto do futebol vascaíno.

Aos 23 anos, o zagueiro é visto internamente como um jogador com margem significativa de crescimento. Além da importância para o elenco, o Vasco acredita que Robert Renan tem condições de alcançar a Seleção Brasileira neste novo ciclo.

Robert Renan chegou ao Vasco em agosto de 2025, por empréstimo do Zenit, e se consolidou como uma peça importante do sistema defensivo cruz-maltino. Desde então, o jogador acumula 75 partidas disputadas e dois gols marcados com a camisa vascaína.