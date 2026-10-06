O presidente do Vasco, Pedrinho, destacou o compromisso financeiro assumido pelo novo investidor da SAF após o Conselho Deliberativo aprovar, nesta terça-feira (6), a proposta da Almirante Participações para assumir o controle da empresa. Segundo o dirigente, o grupo terá responsabilidade sobre um fluxo de caixa estimado em R$ 1,5 bilhão até 2030.

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Ao falar com a imprensa ao final da votação, Pedrinho explicou que a projeção foi elaborada pela Alvarez & Marsal, mas ressaltou que o valor pode aumentar diante de novas receitas para o clube. O dirigente citou, inclusive, a chegada de um novo patrocinador máster como exemplo de uma possível mudança na estimativa.

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— É um compromisso com a instituição que o investidor teve, porque é um dinheiro que a gente tem a estimativa feita pela Alvarez & Marsal, que é de R$ 1,5 bilhão até 2030. Mas, como a gente já viu, saiu um patrocínio máster, pode acontecer outras coisas, e esse fluxo de caixa pode ser muito maior, e ele assume isso com tranquilidade — afirmou Pedrinho.

A proposta aprovada pelo Conselho prevê que a Almirante Participações, empresa ligada ao empresário Marcos Faria Lamacchia, fique com 90% das ações da Nova SAF. O Vasco associativo permanecerá com 10% e manterá os direitos especiais previstos na operação.

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Pedrinho destaca cautela na escolha do investidor

Após a aprovação, Pedrinho também ressaltou que o processo de mudança no controle da SAF foi conduzido sem pressa. O presidente afirmou que a prioridade era encontrar um novo parceiro depois dos problemas envolvendo o antigo investidor.

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— Nada foi feito à pressa. Tudo foi feito com muita cautela, com muita responsabilidade — declarou.

Segundo Pedrinho, a busca por um novo investidor levou em consideração não apenas a capacidade financeira, mas também a estrutura do grupo e a relação com o Vasco. O dirigente destacou que o novo parceiro possui atuação no Brasil e demonstrou interesse pela instituição.

— A gente teve a oportunidade de encontrar um parceiro que tem uma credibilidade muito grande, que tem um dinheiro praticamente infinito no Brasil, CNPJ no Brasil e muito além disso — disse.

O presidente vascaíno também ressaltou que não há promessa de títulos por parte do novo grupo, mas afirmou que considera importante o compromisso de equilibrar financeiramente o clube.

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'Compromisso de não causar mais dívidas'

Pedrinho afirmou que uma das principais preocupações durante o processo foi garantir que a mudança de controle não resultasse em novas dívidas para o Vasco. Para o dirigente, esse compromisso teve peso até maior do que a construção de um estádio.

— Acho que era o compromisso mais difícil do que até do que o próprio estádio, de construir o estádio. Era o compromisso de não causar mais dívidas e pagar as dívidas — afirmou.

Com a aprovação do Conselho Deliberativo, a operação agora precisa passar pela Assembleia Geral. Os sócios estatutários terão a palavra final sobre a transferência dos 90% da SAF para a Almirante Participações.

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Caso a proposta seja aprovada também nessa etapa, o grupo passará oficialmente a controlar 90% da SAF do Vasco, concluindo o processo de mudança do controle societário.

Torcedores do Vasco na sede náutica do clube (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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