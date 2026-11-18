Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (19), em São Januário
Vasco e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em São Januário, pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
➡️ O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
Como chegam Vasco e Internacional?
O Vasco ocupa a 11ª colocação, com 44 pontos, e chega embalado por duas vitórias consecutivas na competição, sobre Athletico-PR e Chapecoense. Mais distante da zona de rebaixamento, o Cruz-Maltino mira uma vaga na Libertadores de 2027 e está a apenas três pontos do Red Bull Bragantino, atual 8º colocado, restando quatro rodadas para o fim do Brasileirão.
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Do outro lado, o Internacional vive uma situação mais delicada. Na 16ª posição, com 38 pontos, o Colorado está próximo do Z-4 e tem Corinthians e Grêmio, ambos com 37, na cola. Após vencer o Coritiba e deixar a zona de rebaixamento, a equipe busca aproveitar os jogos em casa contra Vitória e Bragantino para ganhar fôlego na luta pela permanência.
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✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X INTERNACIONAL
BRASILEIRÃO - 35ª RODADA
📆 Data e horário: quinta, 19 de novembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Escalações prováveis
Vasco
Técnico: Pedro Emanuel
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano; Colidio, Bruno Duarte e Andrés Gómez.
Internacional
Técnico: Eduardo Baptista
Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia e Matheus Bahia; Vitinho, Alerrandro e Alan Patrick (Bernabei).
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