Na sétima e última reportagem sobre o elenco do Vasco, o Lance! analisa os atacantes. O Cruz-Maltino balançou a rede na mesma proporção em que sofreu gols. Sem concorrência à altura, Pablo Vegetti sobrou no ataque.

continua após a publicidade

➡️ Renato Gaúcho justifica recusa ao Vasco: ‘Não era dinheiro’

Vegetti foi o segundo jogador com mais partidas pelo Vasco em 2024. Foram 54 dos 61 disputados pelo time no ano. Além disso, o atacante argentino foi o artilheiro do Cruz-Maltino com 23 gols. O jogador ainda deu três assistências. Foi a melhor temporada do "Pirata" em toda a carreira.

Estes números foram fundamentais porque Vegetti garantiu resultados importantes para o Cruz-Maltino. Por exemplo: a chegada da equipe na semifinal da Copa do Brasil também está na conta do jogador, que marcou em todas as fases da competição.

continua após a publicidade

Por outro lado, os outros centroavantes não tiveram a mesma relevância que Vegetti. No início do ano, Clayton foi contratado para ser a sombra do "Pirata". O jogador veio para o Vasco direto do Casa Pia, de Portugal, e passou em branco nos oitos jogos que esteve em campo.

Clayton teve uma passagem apagada pelo cruz-maltino (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem Clayton, que foi cedido para o Rio Ave, também de Portugal, Rayan era para ser o principal concorrente de Vegetti. No entanto, o atacante revelado pelo Vasco atuou mais jogos como ponta. A única partida que em realmente se destacou na posição do argentino foi quando Cruz-Maltino venceu o Bahia, por 3 a 2, em São Januário.

continua após a publicidade

No final do Campeonato Brasileiro, Alex Teixeira fez um jogo ao lado de Vegetti. O cria do Vasco mostrou ser uma surpresa positiva.

Apesar de receber poucas oportunidades, GB foi mais um atacante revelado pelo Vasco que ajudou a construir um resultado importante. Na ocasião, o Cruz-Maltino estava perdendo para o Bragantino, na 21ª rodada do Brasileirão, e o gol de empate veio com uma cabeçada do cria.

Outros jogadores relevados pelo clube também chegaram a entrar em campo como Cauã Paixão, que hoje está no futebol ucraniano, e Bruno Lopes, que fez a primeira partida entre os profissionais na vitória sobre o Corinthians. O jovem promissor de 16 anos está com o grupo alternativo que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Rayan deve ser vendido pelo Cruz-Maltino em 2025 (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Todas as reportagens sobre o elenco do Vasco em 2024

➡️ Goleiros do Vasco: Léo Jardim é soberano e não dá espaço para concorrência

➡️ Laterais do Vasco: regularidade das peças é principal marca no setor mais frágil do elenco

➡️ Zagueiros do Vasco: calcanhar de Aquiles do time mostra que planejamento do ano foi falho

➡️ Volantes do Vasco: Hugo Moura e Mateus Carvalho são pilares da posição

➡️ Meias do Vasco: posição frustra torcida após expectativas com craques

➡️ Pontas do Vasco: ausências marcaram caos no final do ano

➡️ Atacantes do Vasco: Vegetti sobra em mais um ano sem concorrência