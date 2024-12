David Luiz só vai definir o futuro a partir do dia 1º de janeiro. O ex-zagueiro do Flamengo revelou que tem recebido ligações de Pedrinho e que disse ao presidente do Vasco que, no momento, vai curtir as férias. Confira no player acima.

David Luiz, que não terá o contrato renovado com o Flamengo, é alvo do Vasco (Foto: Reprodução/Lance!)

- Não chegou nada formal do Vasco. Nem falei com ele (Pedrinho), mas está me ligando e eu falei para ele não encher o meu saco, eu quero curtir com a minha família e a partir do dia 1º você fala comigo. Só em 2025 - disse David Luiz. E comentou sobre a possibilidade de negociar com o Fortaleza:

- Só em 2025. O Rio de Janeiro é maravilhoso. Tive a oportunidade de viver em grande capitais da Europa, que eram maravilhosas. O Nordeste é maravilhoso. Como viver na Europa é maravilhoso. O que faz o lugar são as pessoas. Onde eu tiver a oportunidade de continuar a minha carreira, eu vou continuar jogando. Vou tentar fazer o melhor ambiente para a minha família e amigos.

Alvo do Vasco, David Luiz critica diretoria do Flamengo

David Luiz também afirmou que soube que não renovaria o contrato com o Flamengo pelas redes sociais. O zagueiro criticou a diretoria rubro-negra pela forma que conduziu o processo.

- Vou ser bem sincero. Com a outra diretoria, eu já tinha um acordo verbalizado que eu ia ficar. A gente ia ter essa conversa depois do campeonato. Tentei ser o máximo possível respeitoso e agir da maneira correta. A única vírgula de chateação que eu fico é que, da mesma maneira que vocês receberam o comunicado pelo Instagram, assim foi comigo. Ou foi algo intencional ou um pouco amador - afirmou.