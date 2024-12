A partir desta terça-feira (17), o Lance! começa uma série de reportagens sobre o elenco do Vasco, analisando posição por posição. Um dos principais pilares do time, Léo Jardim, foi soberano e não abriu margem para a concorrência.

Em todas as 61 partidas que o Vasco disputou em 2024, Léo Jardim jogou em 59. As únicas duas que faltaram para o goleiro fechar o ano disputando dos os confrontos foram justamente as primeiras rodadas do Campeonato Carioca.

Nos primeiros jogos do estadual, o Vasco entrou em campo com Halls. O goleiro chegou a viajar para Punta del Este com o elenco principal, mas retornou mais cedo ao Rio de Janeiro.

Apesar da soberania, Léo Jardim viveu altos e baixos na temporada. Afinal, o camisa 1 sofreu 79 gols em 2024. O número é elevado, mas o goleiro não carrega toda a culpa por todas as vezes em que foi vazado. Em inúmeras oportunidades, os erros partiram de outros jogadores.

Por outro lado, Léo Jardim colecionou números individuais satisfatórios. Inclusive, livrou o Vasco do pior em diversas ocasiões. O camisa 1 teve participação direta na chegada do Cruz-Maltino até as semifinais da Copa do Brasil. Além disso, o goleiro ainda foi convocado para a Seleção Brasileira para a disputa dos amistosos contra a Inglaterra e a Espanha.

Léo Jardim foi convocado para a Seleção Brasileira em 2024 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Léo Jardim pelo Vasco em 2024

59 jogos 79 gols sofridos (56 no Brasileirão) 3.9 defesas por partida 6.29 gols evitados 8 partidas sem ser vazado

Léo Jardim contou com Keiller como substituto, que chegou por empréstimo junto ao Internacional. O reserva do camisa 1 cruz-maltino não ficará no clube. Além disso, Pablo e Phillipe Gabriel, ambos da base, também estiveram à disposição ao longo do ano.