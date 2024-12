Vasco encaminha a contratação do zagueiro Lucas Oliveira

Lucas Oliveira é a quarta contratação encaminhada pelo Vasco para 2025. O jogador é o segundo zagueiro que chega para reforçar o setor do Cruz-Maltino. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

No acordo o Cruzeiro manterá 30% dos direitos econômicos de Lucas Oliveira. O zagueiro vai assinar com o Vasco até dezembro de 2026.

Antes de encaminhar a contratação de Lucas Oliveira, o Vasco engatilhou os acertos do zagueiro Lucas Freitas, do goleiro Daniel Fuzato e do volante Tchê Tchê. O Cruz-Maltino segue em busca de reforços para o sistema defensivo e negocia com Balbuena.

Lucas Oliveira estava cedido por empréstimo pelo Cruzeiro ao Kyoto Sanga, do Japão. Pelo clube japonês, o zagueiro esteve em campo em sete partidas.

Lucas Oliveira estava no Kyoto Sanga, do Japão (Foto: Reprodução/Instagram @eulucasoliveira96)

Carreira de Lucas Oliveira, zagueiro encaminhado com o Vasco

Lucas Oliveira é natural do Rio de Janeiro e foi revelado pelo Tigres, em 2017. Após, a passagem pelo clube carioca, o zagueiro atuou no Bangu, Atlético-GO, Cruzeiro e Valladolid, da Espanha, além do Kyoto Sanga. O jogador de 28 anos tem 275 jogos na carreira, 15 gols e quatro assistências.