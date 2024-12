Volantes do Vasco: Hugo Moura e Mateus Carvalho são pilares da posição

A quarta reportagem sobre o elenco do Vasco, o Lance! vai analisar os volantes. Num ano em que o Cruz-Maltino sofreu no setor, com a ausência de Jair, Hugo Moura e Mateus Carvalho fizeram o casamento ideal e foram pilares na posição.

Hugo Moura e Mateus Carvalho foram os volantes que mais atuaram pelo Vasco em 2024. O primeiro esteve em campo em 49 dos 61 jogos do Cruz-Maltino, enquanto o segundo em 50 partidas.

O curioso é de ambas as contratações chegaram sob desconfiança e se provaram em campo. Hugo Moura, por exemplo, foi expulso no quarto jogo pelo Vasco. Quando Rafael Paiva assumiu, o volante se tornou titular absoluto.

Já Mateus Carvalho, que chegou em 2023, na primeira janela da "Era SAF", recebeu mais oportunidades nesta temporada. O volante mostrou que evoluiu, se destacou e é monitorado por clubes da MLS e do futebol europeu.

Mais um ponto alto entre os volantes do Vasco foi a presença de Jair. O jogador, que se lesionou gravemente e perdeu praticamente toda a temporada, voltou no final do ano e deixou claro que, em 2025, poderá render bons frutos ao Cruz-Maltino.

Jair se destacou pelo Vasco no final do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por outro lado, Sforza, jovem de 22 anos, ainda não conseguiu mostrar que valeu o investimento. O volante argentino teve lampejos durante o ano. Por exemplo: fez alguns bons jogos com Rafael Paiva e chegou a marcar um golaço contra o Corinthians. No entanto, também tiveram partidas que o jogador se destacou negativamente.

Outro nome que não animou foi o de Galdames. O chileno começou a trajetória no Vasco de maneira empolgante. Porém, ao longo do ano demonstrou que era um jogador nulo em campo. O volante teve uma sobrevida no final da passagem de Rafael Paiva, mas foi insuficiente para conseguir uma renovação contratual e foi dispensado pelo clube.

Por fim, Souza e Zé Gabriel terminaram em baixa. O veterano, que é cria do Vasco, voltou ao clube como uma sugestão de Philippe Coutinho. Cinco jogos pelo Cruz-Maltino, uma expulsão e uma passagem apagada. Já o segundo, caiu de produção e foi emprestado ao Coritiba.

Vale uma menção a JP, que estreou pelos profissionais e mostrou que pode tem um futuro promissor. Uma lesão no joelho afastou o garoto de 19 anos dos gramados. A tendência é de que o volante retorne na reapresentação, no dia 27 de dezembro.

Ao Lance!, JP concedeu sua primeira entrevista exclusiva (Foto: Lance!)

