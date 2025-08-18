Reação de padre Julio Lancellotti com goleada do Vasco viraliza: ‘Não cansa’

Julio Lancellotti reagindo a goleada do Vasco? Pode parecer estranho, mas foi exatamente isso que aconteceu. O padre comemorou e muito a vitória de 6 a 0 do Cruzmaltino em cima do Peixe, e claro que o vídeo viralizou nas redes sociais.

Com o Morumbi lotado, milhares de santistas assistiram o Vasco passear com dois gols de Coutinho, um de Rayan, um de Tche Tchê e outro de David, que ganhou o prêmio de craque do jogo.

➡️Lédio Carmona desabafa após goleada do Vasco no Santos: ‘Não encha o saco’

Após o final da partida, um vídeo tomou conta das redes sociais: o padre Julio Lancellotti reagindo à vitória do Vasco. Ele é um é um sacerdote católico brasileiro. Atualmente, atua na paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca.

- Bom dia. Saudações vascaínas. Ontem foi de 6 a 0, se ligou? Aqui é Vasco - disparou Julio Lancellotti após goleada do Vasco em cima do Santos.

Padre Julio Lancellotti reagindo a vitória do Vasco no Brasileirão (Foto: Reprodução)

Veja vídeo do padre Julio Lancellotti comemorando a vitória do Vasco em cima do Santos

Como foi o jogo

Aos olhos de Julio Lancellotti, o Vasco venceu o Santos por 6 a 0 no Campeonato Brasileiro. O torcedor santista chegou ao bairro do Morumbi confiante em um bom resultado, principalmente por conta da vantagem de cinco pontos em relação à zona do rebaixamento. A expectativa era reviver lembranças dos grandes duelos de mata-mata que o clube já disputou no estádio em épocas de glória, pelo Paulistão, Brasileirão e Libertadores.

Mas foi o Vasco que conseguiu mostrar um melhor rendimento e, até mesmo, melhorar as cobranças de Fernando Diniz relacionadas aos erros de finalização da equipe nos últimos compromissos na temporada.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Antes de a bola rolar, Neymar recebeu uma homenagem pelos 250 jogos com a camisa do Santos, marca atingida no duelo contra o Juventude, também no Morumbis. O camisa 10 entrou em campo segurando a filha Mavie, fruto do relacionamento com a modelo Bruna Biancardi, no colo.

Na tradicional fila de cumprimentos após o hino, um abraço carinhoso no parceiro de Seleção Brasileira Philippe Coutinho. Amigos de longa data, eles já haviam se enfrentado na final da Champions League de 2019/2020 e também em diversas competições pelas categorias de base da Amarelinha. Julio Lancellotti comemora o Vasco!